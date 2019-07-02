По тормозам: водители пропустили напуганного лосенка и его мать, перебегавших трассу

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-02T18:30:05+03:00

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На границе Кирова и Татарстана вновь засняли лосиху с детенышем. В этот раз звери хотели вернуться с полей в леса, но на их пути оказалась трасса с оживленным движением.

Напуганные лосиха и ее детеныш перебегают дорогу.Видео: vk.com/in_kirov

Взрослая мама-лосиха играючи перебежала дорогу, а вот ее малыш заробел. Лосенок несколько раз порывался выбежать на дорогу, но снова и снова прятался в кустах. Лосиха выходила на помощь, но, боясь, автомобилей, не добегала до своего детеныша.

Но автомобилисты не торопили семейство, а мирно стояли в ожидании. Некоторые даже отъезжали от переправы, чтобы напуганные звери перешли дорогу.

Спустя несколько минут страха и робости, лосенок преодолел преграду и вместе с мамой скрылся в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU