По тормозам: водители пропустили напуганного лосенка и его мать, перебегавших трассу
На границе Кирова и Татарстана вновь засняли лосиху с детенышем. В этот раз звери хотели вернуться с полей в леса, но на их пути оказалась трасса с оживленным движением.
Напуганные лосиха и ее детеныш перебегают дорогу.Видео: vk.com/in_kirov
Взрослая мама-лосиха играючи перебежала дорогу, а вот ее малыш заробел. Лосенок несколько раз порывался выбежать на дорогу, но снова и снова прятался в кустах. Лосиха выходила на помощь, но, боясь, автомобилей, не добегала до своего детеныша.
Но автомобилисты не торопили семейство, а мирно стояли в ожидании. Некоторые даже отъезжали от переправы, чтобы напуганные звери перешли дорогу.
Спустя несколько минут страха и робости, лосенок преодолел преграду и вместе с мамой скрылся в лесу.
ИСТОЧНИК KP.RU