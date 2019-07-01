2019-07-01T22:06:03+03:00
Общество

В городских зловониях виноват биохимзавод: руководство не закупило дополнительные фильтры

Игорь Васильев ответил на распространенный вопрос во время прямой линии
Елизавета Захарова
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На протяжении многих недель кировчан беспокоит ужасный запах, который царит в КировеНа протяжении многих недель кировчан беспокоит ужасный запах, который царит в КировеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На протяжении многих недель кировчан беспокоит ужасный запах, который царит в Кирове и не позволяет жителям города даже на ночь окна открывать. На вопрос, что же можно сделать с этими зловониями и кто в этмом виноват, ответил губернатор Кировской области.

— Еще в 2017 году собственники заключили с областью соглашение, что они добровольно закупают и устанавливают дополнительные фильтры, — пояснил Игорь Владимирович. — Это соглашение по вине собственника не было выполнено. В настоящий момент по инициативе следственного комитета и прокуратуры Кировской области деятельность завода прекращена. Ведется внеплановая проверка, результаты который будут обнародованы и доступны всем. Если бы собственник принял обещанные меры, ситуация развивалась бы иначе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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