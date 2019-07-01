Не смогла разобраться в оформлении билетов: пассажирка устроила пьяное представление в «Победилово»
Пассажирка самолета после ряда неудачных попыток оформления проездных билетов, начала громко высказывать свое недовольство происходящим, используя при этом нецензурную брань и мешая окружающим.
После тщетных попыток успокоить женщину служащим аэропорта пришлось вызвать на место происшествия сотрудников транспортной полиции. Однако и им не с первого раза удалось справиться с разъяренной хулиганкой.
В дежурную части выяснилось, что женщина была пьяна.
В итоге дебоширка получила штрафы по статьям «Мелкое хулиганство» и « Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», которые уже оплатила. Общая сумма штрафа составила около двух тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU