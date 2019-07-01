2019-07-01T17:32:27+03:00
Общество

Не смогла разобраться в оформлении билетов: пассажирка устроила пьяное представление в «Победилово»

33-летнюю женщину оштрафовали за нарушение порядка
Мария ЛЕБЕДЕВА
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В «Победилово» приезжали сотрудники полиции, чтобы угомонить пьяную пассажирку. Фото: pobedilovo.comВ «Победилово» приезжали сотрудники полиции, чтобы угомонить пьяную пассажирку. Фото: pobedilovo.com
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Пассажирка самолета после ряда неудачных попыток оформления проездных билетов, начала громко высказывать свое недовольство происходящим, используя при этом нецензурную брань и мешая окружающим.

После тщетных попыток успокоить женщину служащим аэропорта пришлось вызвать на место происшествия сотрудников транспортной полиции. Однако и им не с первого раза удалось справиться с разъяренной хулиганкой.

В дежурную части выяснилось, что женщина была пьяна.

В итоге дебоширка получила штрафы по статьям «Мелкое хулиганство» и « Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», которые уже оплатила. Общая сумма штрафа составила около двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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