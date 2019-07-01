2019-07-01T17:39:51+03:00
Происшествия

Жителей Кировской области предупреждают о высоком классе пожарной опасности

МЧС просит жителей города быть предельно осторожными с огнем
Мария ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
В Кирове зафиксирован высокий уровень пожароопасностиВ Кирове зафиксирован высокий уровень пожароопасностиФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

МЧС предостерегает: с 1 по 4 июля ситуация в Кировской области будет жаркой — в южных районах области давно не было дождей. И это может создать опасные ситуации.

— Из-за засухи местами сохранится высокая пожароопасность,— подчеркнули в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям России по Кировской области. — Четвертый (из пяти) класс опасности по условиям погоды.

К слову, в целом погода в регионе будет пасмурной: наблюдается переменная облачность, местами грозы и ветер до 5 метров в секунду.

Чтобы не оставить без крыши над головой себя и других, нужно соблюдать нехитрые правила:

- не разводить костры в лесу или на торфянике;

- не поджигать сухую траву на полях и полянах в лесу;

- внимательно следить за автомобилями и мотоциклами на отдыхе — искры из глушителя могут вызвать пожар. Желательно оставлять транспорт подальше от леса;

- не бросать непогашенные спички и сигареты на землю, особенно из окна своего автомобиля;

- не пользоваться в лесу пиротехникой: петарды, фейерверки, бенгальские огни могут стать причиной лесного пожара;

- не оставлять в лесу стеклянные бутылки, осколки или пропитанные горючими веществами вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24