Жителей Кировской области предупреждают о высоком классе пожарной опасности

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-01T17:39:51+03:00

МЧС просит жителей города быть предельно осторожными с огнем

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МЧС предостерегает: с 1 по 4 июля ситуация в Кировской области будет жаркой — в южных районах области давно не было дождей. И это может создать опасные ситуации.

— Из-за засухи местами сохранится высокая пожароопасность,— подчеркнули в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям России по Кировской области. — Четвертый (из пяти) класс опасности по условиям погоды.

К слову, в целом погода в регионе будет пасмурной: наблюдается переменная облачность, местами грозы и ветер до 5 метров в секунду.

Чтобы не оставить без крыши над головой себя и других, нужно соблюдать нехитрые правила:

- не разводить костры в лесу или на торфянике;

- не поджигать сухую траву на полях и полянах в лесу;

- внимательно следить за автомобилями и мотоциклами на отдыхе — искры из глушителя могут вызвать пожар. Желательно оставлять транспорт подальше от леса;

- не бросать непогашенные спички и сигареты на землю, особенно из окна своего автомобиля;

- не пользоваться в лесу пиротехникой: петарды, фейерверки, бенгальские огни могут стать причиной лесного пожара;

- не оставлять в лесу стеклянные бутылки, осколки или пропитанные горючими веществами вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU