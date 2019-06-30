В кировском отеле пожилой гость устроил разгром

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-30T13:18:53+03:00

Мужчину удалось успокоить только с помощью силовых служб. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии

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В Кирове 68-летний хулиган сломал дорогостоящую вывеску в одном из городских отелей. Мужчину удалось успокоить только сотрудникам Росгвардии.

Сигнал тревоги на пульт вневедомственной охраны поступил около одиннадцати часов вечера 26 июня. Место происшествия – отель на улице Карла Маркса. Группа задержания незамедлительно прибыла по адресу.

На месте происшествия росгвардейцы увидели, что дебошир – агрессивный пожилой мужчина, который громко и непристойно выражался. На замечания и просьбы успокоиться он не реагировал.

До приезда группы задержания мужчина сломал дорогую вывеску. Сотрудники отеля оценили ущерб в пять тысяч рублей. Росгвардия задержала дебошира и передала в отделение полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU