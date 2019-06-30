Пожар на Механическом переулке: сгорел жилой дом, но никто не пострадал
В Кирове горел частный жилой дом. В 11.38 в субботу, 29 июня, на пульт дежурного в пожарную часть поступил сигнал о пожаре в доме по Механическому переулке. Об этом сообщили ОНДПР по городу Кирову.
В доме обгорели стены и потолок. Фото: ОНДПР по городу Кирову
Прибыв на место возгорания пожарные обнаружили, что из дома валит дым – горела одна из комнат частного деревянного дома.
А также сгорело имущество. Фото: ОНДПР по городу Кирову
Пламя удалось потушить, но в помещении закоптились стены, потолок, имущество.
Причины, обстоятельства возгорания устанавливаются. По факту пожара проводится проверка.
Причины пожара выясняются. Фото: ОНДПР по городу Кирову
ИСТОЧНИК KP.RU