2019-06-30T09:45:51+03:00
Происшествия

Пожар на Механическом переулке: сгорел жилой дом, но никто не пострадал

Причины возгорания устанавливают сотрудники ОНДПР
Елизавета Захарова
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В Кирове горел частный деревянный дом. Фото: ОНДПР по городу КировуВ Кирове горел частный деревянный дом. Фото: ОНДПР по городу Кирову
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В Кирове горел частный жилой дом. В 11.38 в субботу, 29 июня, на пульт дежурного в пожарную часть поступил сигнал о пожаре в доме по Механическому переулке. Об этом сообщили ОНДПР по городу Кирову.

В доме обгорели стены и потолок. Фото: ОНДПР по городу Кирову

В доме обгорели стены и потолок. Фото: ОНДПР по городу Кирову

Прибыв на место возгорания пожарные обнаружили, что из дома валит дым – горела одна из комнат частного деревянного дома.

А также сгорело имущество. Фото: ОНДПР по городу Кирову

А также сгорело имущество. Фото: ОНДПР по городу Кирову

Пламя удалось потушить, но в помещении закоптились стены, потолок, имущество.

Причины, обстоятельства возгорания устанавливаются. По факту пожара проводится проверка.

Причины пожара выясняются. Фото: ОНДПР по городу Кирову

Причины пожара выясняются. Фото: ОНДПР по городу Кирову

ИСТОЧНИК KP.RU

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