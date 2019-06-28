2019-06-28T18:35:05+03:00
Общество

«Да или нет»: кировчане предлагают решить судьбу Марадыково на референдуме

Первое собрание пройдет 18 августа
Елизавета Захарова
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В Кирове просят провести референдум по объекту «Марадыковскому». Фото: vk.com/kirov_referendumВ Кирове просят провести референдум по объекту «Марадыковскому». Фото: vk.com/kirov_referendum
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Кировские активисты предлагают провести референдум по строительству в Марадыково завода по переработке опасных отходов. Сегодня инициаторы провели пикет у здания администрации города Кирова, информируя и призывая граждан стать участниками референдума.

По мнению инициаторов, граждане Кировской области сегодня должен быть задаваться одним важным вопросом: быть или не быть объекту «Марадыковскому»?

— Этот вопрос должен решать сам народ, — написали в сообществе «Референдум в Кировской области». — Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы, – так гласит третья статья Конституции России.

Никто из проходящих мимо людей не высказывался против идеи, многие заинтересовались в этом вопросе, кто-то брал листовки и аккуратно складывал их к себе в сумку.

Оргкомитет подал уведомление в избирательную комиссию Кировской области подано. Собрание по проведению референдума состоится 18 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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