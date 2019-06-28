«Да или нет»: кировчане предлагают решить судьбу Марадыково на референдуме
Кировские активисты предлагают провести референдум по строительству в Марадыково завода по переработке опасных отходов. Сегодня инициаторы провели пикет у здания администрации города Кирова, информируя и призывая граждан стать участниками референдума.
По мнению инициаторов, граждане Кировской области сегодня должен быть задаваться одним важным вопросом: быть или не быть объекту «Марадыковскому»?
— Этот вопрос должен решать сам народ, — написали в сообществе «Референдум в Кировской области». — Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы, – так гласит третья статья Конституции России.
Никто из проходящих мимо людей не высказывался против идеи, многие заинтересовались в этом вопросе, кто-то брал листовки и аккуратно складывал их к себе в сумку.
Оргкомитет подал уведомление в избирательную комиссию Кировской области подано. Собрание по проведению референдума состоится 18 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU