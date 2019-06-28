2019-06-28T18:10:30+03:00
Общество

Быстрее, выше, сильнее: в Кирове построят ледовый дворец и открытый футбольный стадион

Инициатором выступил руководитель проекта «Новый Дом Арена»
Елизавета Захарова
Поделиться:
В Кирове планируют построить еще один футбольный стадион и ледовый дворец. Фото: vk.com/club175228798В Кирове планируют построить еще один футбольный стадион и ледовый дворец. Фото: vk.com/club175228798
Изменить размер текста:

В Кирове планируют возвести ледовый дворец и открытый футбольный стадион. Об этом в эфире радиоцстанции «Эхо Москвы» сообщил инициатор строительства Павел Шихалеев. В ближайшее время проект появится в сети.

Отметим, что строительство дворца и стадиона – второй проект Павла. До этого он предложил возвести крытый футбольный манеж «Новый Дом Арена».

– Манеж – только первый этап, — рассказал в эфире Михаил. — В будущем эта площадка будет полностью переоборудована под огромный спортивный комплекс, где будет открытый футбольный стадион на тысячу зрителей.

Сегодня главной целью манежа является популяризация футбола в городе и проведение матчей Любительской футбольной лиги. С 1 сентября этого года на базе «Новый Дом Арена» будет действовать детская футбольная школа.

Напомним, что на открытие манежа приехал звездный гость, экс-игрок сборной России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Роман Широков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Да или нет»: кировчане предлагают решить судьбу Марадыково на референдуме
За убийство у ночного клуба кировчанин попал на 7,5 лет в колонию строго режима
В Кирове 24 выпускника получили за единый государственный экзамен 100 баллов
Водителю автобуса, сбившего 79-летнюю женщину, грозит увольнени
Большая доля жалоб кировчан приходится на ЖКХ
В Кировской области в два раза увеличилось количество киберпреступлений
Мать двухлетнего малыша, выпавшего из окна в Кирово-Чепецке, выплатит штраф
В выходные у Театральной площади запретят стоянку автомобилей
Празднование Дня Ленинского района и фестиваль «Солнечная Люльченка» перенесли из-за грозы
Кировэнерго приглашает студентов вузов и ссузов на практике познакомиться с работой региональной энергосистемы
Дома в Новом Сергеево смогут достроить только после банкротства застройщика
Погода на 29 и 30 июня в Кирове: в выходные пройдут дожди и грозы
«Россети Центр и Приволжье» - 12 лет
Причины аварийности на дорогах и предложения по совершенствованию организации дорожного движения в регионе
Кировчанам предлагают искать потерявшихся кошек и собак с помощью Яндекса
Кировский школьник получил Диплом победителя Олимпиады из рук министра энергетики России Александра Новака
Владимир Быков на пленарном заседании Ассоциации законодательных органов регионов ПФО предложил поддержать сферу племенного животноводства
МегаФон запустил брокерский сервис
Общественники в Кирове предлагают закрыть «Биохимзавод»
Энергетики Кировэнерго проводят уроки по электробезопасности и энергосбережению в летних детских лагерях
Прокуратура нашла 709 нарушений в «мусорной» сфере
Биотехнологии ВятГУ - для улучшения качества городской среды
636 «удобных» комментариев: правительство области удаляет некоторые вопросы к прямой линии с Васильевым
Луна окрасится в красный цвет: кировчан приглашают наблюдать затмение
«Не поддается логическому объяснению»: нелегальный бетонный завод в Чистых прудах необходимо ликвидировать
Жителям частных домов Кирова и Кирово-Чепецка разрешили платить за мусор с человека
Палеонтологи открыли сезон раскопок и экскурсий на Котельничское местонахождение
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями агрофирму в селе Русаново Орловского района