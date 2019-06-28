Быстрее, выше, сильнее: в Кирове построят ледовый дворец и открытый футбольный стадион

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-28T18:10:30+03:00

В Кирове планируют построить еще один футбольный стадион и ледовый дворец. Фото: vk.com/club175228798

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В Кирове планируют возвести ледовый дворец и открытый футбольный стадион. Об этом в эфире радиоцстанции «Эхо Москвы» сообщил инициатор строительства Павел Шихалеев. В ближайшее время проект появится в сети.

Отметим, что строительство дворца и стадиона – второй проект Павла. До этого он предложил возвести крытый футбольный манеж «Новый Дом Арена».

– Манеж – только первый этап, — рассказал в эфире Михаил. — В будущем эта площадка будет полностью переоборудована под огромный спортивный комплекс, где будет открытый футбольный стадион на тысячу зрителей.

Сегодня главной целью манежа является популяризация футбола в городе и проведение матчей Любительской футбольной лиги. С 1 сентября этого года на базе «Новый Дом Арена» будет действовать детская футбольная школа.

Напомним, что на открытие манежа приехал звездный гость, экс-игрок сборной России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Роман Широков.

ИСТОЧНИК KP.RU