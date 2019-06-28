Большая доля жалоб кировчан приходится на ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:58 2019-06-28T17:18:37+03:00

Кировчане жалуются, в том числе, на несанкционированные свалки Фото: Анна КРЮКОВА

Только в этом году властям поступило 50 тысяч писем

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С каждым годом количество жалоб кировчан на ту или иную сферу жизни становится больше. На этой неделе состоялось заседание консультативного совета. Участниками стали представители органов местного самоуправления, чиновники правительства области.

– В территориальные подразделения органов государственной власти за 5 месяцев нынешнего года поступило более 50 тысяч обращений от жителей Кировской области, - сказал Главный федеральный инспектор Кировской области Владимир Климов. - Почти тысячу заявлений и жалоб граждане направили в региональную приемную Президента страны. Чаще всего кировчане недовольны сферой ЖКХ. В первую очередь, люди жалуются на ненадлежащие условия проживания, непринятие органами власти мер по расселению аварийных домов, неудовлетворительную работу управляющих компаний, постоянный рост платы за коммунальные услуги.

НА ЧТО ЕЩЕ ЖАЛУЮТСЯ КИРОВЧАНЕ

1. В связи с изменениями порядка взимания платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов жители области в своих обращениях высказывают возмущение фактами несвоевременного вывоза мусора, захламленности площадок для его сбора, недостаточного количества контейнеров.

2. Продолжают беспокоить кировчан и продолжающиеся нарушения законодательства в сфере долевого строительства жилых домов.

3. На содержание автомобильных дорог и улиц.

4. С наступлением летнего периода участились жалобы жителей областного центра на загрязнение атмосферного воздуха и неприятные запахи, особенно в микрорайоне биохимзавода.

5. Из-за острого дефицита мест в дошкольных образовательных организациях в г.Кирове не сокращается и количество жалоб от жителей города по этим вопросам.

- В большинстве случаев органы власти слаженно реагируют на жалобы и заявления граждан, принимают по ним необходимые меры для восстановления законных прав и интересов заявителей, - сообщают в аппарате ГФИ. - Тем не менее, в ходе заседания было отмечено, что в работе с обращениями граждан встречаются факты формального отношения, игнорирования законных требований заявителей, не устраивающие людей отписки.

КУДА МОЖНО НАПРАВИТЬ ЖАЛОБУ

На официальном сайте Правительства региона действует раздел «Письмо главе региона». Только в этом году через этот сервис поступило 454 письменных обращения, по которым были даны 845 поручений.

Также можно попасть на личный прием к руководителям области.

ИСТОЧНИК KP.RU