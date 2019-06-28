2019-06-28T17:18:37+03:00
Общество

Большая доля жалоб кировчан приходится на ЖКХ

Только в этом году властям поступило 50 тысяч писем
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Кировчане жалуются, в том числе, на несанкционированные свалкиКировчане жалуются, в том числе, на несанкционированные свалкиФото: Анна КРЮКОВА
Изменить размер текста:

С каждым годом количество жалоб кировчан на ту или иную сферу жизни становится больше. На этой неделе состоялось заседание консультативного совета. Участниками стали представители органов местного самоуправления, чиновники правительства области.

– В территориальные подразделения органов государственной власти за 5 месяцев нынешнего года поступило более 50 тысяч обращений от жителей Кировской области, - сказал Главный федеральный инспектор Кировской области Владимир Климов. - Почти тысячу заявлений и жалоб граждане направили в региональную приемную Президента страны. Чаще всего кировчане недовольны сферой ЖКХ. В первую очередь, люди жалуются на ненадлежащие условия проживания, непринятие органами власти мер по расселению аварийных домов, неудовлетворительную работу управляющих компаний, постоянный рост платы за коммунальные услуги.

НА ЧТО ЕЩЕ ЖАЛУЮТСЯ КИРОВЧАНЕ

1. В связи с изменениями порядка взимания платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов жители области в своих обращениях высказывают возмущение фактами несвоевременного вывоза мусора, захламленности площадок для его сбора, недостаточного количества контейнеров.

2. Продолжают беспокоить кировчан и продолжающиеся нарушения законодательства в сфере долевого строительства жилых домов.

3. На содержание автомобильных дорог и улиц.

4. С наступлением летнего периода участились жалобы жителей областного центра на загрязнение атмосферного воздуха и неприятные запахи, особенно в микрорайоне биохимзавода.

5. Из-за острого дефицита мест в дошкольных образовательных организациях в г.Кирове не сокращается и количество жалоб от жителей города по этим вопросам.

- В большинстве случаев органы власти слаженно реагируют на жалобы и заявления граждан, принимают по ним необходимые меры для восстановления законных прав и интересов заявителей, - сообщают в аппарате ГФИ. - Тем не менее, в ходе заседания было отмечено, что в работе с обращениями граждан встречаются факты формального отношения, игнорирования законных требований заявителей, не устраивающие людей отписки.

КУДА МОЖНО НАПРАВИТЬ ЖАЛОБУ

На официальном сайте Правительства региона действует раздел «Письмо главе региона». Только в этом году через этот сервис поступило 454 письменных обращения, по которым были даны 845 поручений.

Также можно попасть на личный прием к руководителям области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Да или нет»: кировчане предлагают решить судьбу Марадыково на референдуме
Быстрее, выше, сильнее: в Кирове построят ледовый дворец и открытый футбольный стадион
За убийство у ночного клуба кировчанин попал на 7,5 лет в колонию строго режима
В Кирове 24 выпускника получили за единый государственный экзамен 100 баллов
Водителю автобуса, сбившего 79-летнюю женщину, грозит увольнени
В Кировской области в два раза увеличилось количество киберпреступлений
Мать двухлетнего малыша, выпавшего из окна в Кирово-Чепецке, выплатит штраф
В выходные у Театральной площади запретят стоянку автомобилей
Празднование Дня Ленинского района и фестиваль «Солнечная Люльченка» перенесли из-за грозы
Кировэнерго приглашает студентов вузов и ссузов на практике познакомиться с работой региональной энергосистемы
Дома в Новом Сергеево смогут достроить только после банкротства застройщика
Погода на 29 и 30 июня в Кирове: в выходные пройдут дожди и грозы
«Россети Центр и Приволжье» - 12 лет
Причины аварийности на дорогах и предложения по совершенствованию организации дорожного движения в регионе
Кировчанам предлагают искать потерявшихся кошек и собак с помощью Яндекса
Кировский школьник получил Диплом победителя Олимпиады из рук министра энергетики России Александра Новака
Владимир Быков на пленарном заседании Ассоциации законодательных органов регионов ПФО предложил поддержать сферу племенного животноводства
МегаФон запустил брокерский сервис
Общественники в Кирове предлагают закрыть «Биохимзавод»
Энергетики Кировэнерго проводят уроки по электробезопасности и энергосбережению в летних детских лагерях
Прокуратура нашла 709 нарушений в «мусорной» сфере
Биотехнологии ВятГУ - для улучшения качества городской среды
636 «удобных» комментариев: правительство области удаляет некоторые вопросы к прямой линии с Васильевым
Луна окрасится в красный цвет: кировчан приглашают наблюдать затмение
«Не поддается логическому объяснению»: нелегальный бетонный завод в Чистых прудах необходимо ликвидировать
Жителям частных домов Кирова и Кирово-Чепецка разрешили платить за мусор с человека
Палеонтологи открыли сезон раскопок и экскурсий на Котельничское местонахождение
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями агрофирму в селе Русаново Орловского района