2019-06-27T18:11:46+03:00
Общество

Кировчанам предлагают искать потерявшихся кошек и собак с помощью Яндекса

В поисковой системе создан специальный раздел для загрузки объявлений
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Теперь объявление о пропаже можно публиковать в ЯндексеТеперь объявление о пропаже можно публиковать в Яндексе
Изменить размер текста:

В Кирове несколько групп в социальных сетях, в которых публикуются объявления о пропавших или же найденных кошках и собаках. Один из самых популярных пабликов – волонтерская группа «Дари Добро». Яндекс предлагает пилотный спецпроект, который также поможет найти хозяев потеряшки или же вернуть заблудившегося хвостатого друга домой. Проект доступен жителям 31 российского региона, в том числе, кировчанам.

- За последний год люди задали Яндексу больше полумиллиона запросов о потерянных и найденных кошках и собаках, - сообщает пресс-служба Яндекса. - Теперь человек, который потерял или нашел животное, может зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление.

ЧТО УКАЗАТЬ В ОБЪЯВЛЕНИИ

1. Пройти по ссылкам – потеряли или нашли, собаку или кошку, пол, окрас, породу.

2. Приметы питомца.

3. Добавить фотографию.

4. Написать свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное.

ВАЖНО

После модерации объявление будет показываться на сайтах Яндекса тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом, его будут смотреть именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировский школьник получил Диплом победителя Олимпиады из рук министра энергетики России Александра Новака
Владимир Быков на пленарном заседании Ассоциации законодательных органов регионов ПФО предложил поддержать сферу племенного животноводства
МегаФон запустил брокерский сервис
Общественники в Кирове предлагают закрыть «Биохимзавод»
Энергетики Кировэнерго проводят уроки по электробезопасности и энергосбережению в летних детских лагерях
Прокуратура нашла 709 нарушений в «мусорной» сфере
Биотехнологии ВятГУ - для улучшения качества городской среды
636 «удобных» комментариев: правительство области удаляет некоторые вопросы к прямой линии с Васильевым
Луна окрасится в красный цвет: кировчан приглашают наблюдать затмение
«Не поддается логическому объяснению»: нелегальный бетонный завод в Чистых прудах необходимо ликвидировать
Жителям частных домов Кирова и Кирово-Чепецка разрешили платить за мусор с человека
Палеонтологи открыли сезон раскопок и экскурсий на Котельничское местонахождение
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями агрофирму в селе Русаново Орловского района