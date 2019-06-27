Кировчанам предлагают искать потерявшихся кошек и собак с помощью Яндекса

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-27T18:11:46+03:00

Теперь объявление о пропаже можно публиковать в Яндексе

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В Кирове несколько групп в социальных сетях, в которых публикуются объявления о пропавших или же найденных кошках и собаках. Один из самых популярных пабликов – волонтерская группа «Дари Добро». Яндекс предлагает пилотный спецпроект, который также поможет найти хозяев потеряшки или же вернуть заблудившегося хвостатого друга домой. Проект доступен жителям 31 российского региона, в том числе, кировчанам.

- За последний год люди задали Яндексу больше полумиллиона запросов о потерянных и найденных кошках и собаках, - сообщает пресс-служба Яндекса. - Теперь человек, который потерял или нашел животное, может зайти на сайт специального проекта yandex.ru/petfinder и разместить объявление.

ЧТО УКАЗАТЬ В ОБЪЯВЛЕНИИ

1. Пройти по ссылкам – потеряли или нашли, собаку или кошку, пол, окрас, породу.

2. Приметы питомца.

3. Добавить фотографию.

4. Написать свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное.

ВАЖНО

После модерации объявление будет показываться на сайтах Яндекса тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом, его будут смотреть именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU