636 «удобных» комментариев: правительство области удаляет некоторые вопросы к прямой линии с Васильевым

СЕГОДНЯ 13:08 2019-06-27T13:20:11+03:00

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Кировчане негодуют: прямая линия с губернатором Игорем Васильевым приближается, количество вопросов растет, но только тех, которые хочет видеть власть. Десятки «неудобных» комментариев администраторы группы «Правительство Кировской области» удаляют.

И вроде бы, анонсирующий прямую линию пост определил условие: повторяющиеся вопросы будут удалены, но под горячую руку попали и другие, не озвученные ранее темы.

Анна написала в комментарии про объединение Северной и Лепсенской больницы, но пост ее был удален, несмотря на то, что никто до нее и после не писал об этой проблеме.

В пресс-службе правительства области прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- Во-первых, ветка с вопросами модерируется на предмет оскорблений, нецензурной лексики согласно правилам группы, - сообщили «Комсомолке». - Во-вторых, удаляются повторяющиеся вопросы. Эти условия указаны в посте, под которым проходит сбор вопросов. К сожалению, эфирное время «Прямой линии» ограничено одним часом, потому важно выбрать действительно самые популярные комментарии. Если сообщения будут повторяться и пользователи будут голосовать за одни и те же вопросы, но в разных комментариях, выбор для модераторов прямой линии будет затруднен. В любом случае, все вопросы кировчан будут обработаны и на все обращения жители получат ответы. С прошлого года ведется активная работа в социальных сетях, и каждый кировчанин в режиме реального времени может оставить любой свой вопрос в аккаунтах правительства и получить компетентный ответ.

Сегодня к полудню анонс прямой линии собрал уже 630 комментариев. Но многие кировчане начинают сомневаться в честности и открытости эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU