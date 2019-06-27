2019-06-27T13:20:11+03:00
Общество

636 «удобных» комментариев: правительство области удаляет некоторые вопросы к прямой линии с Васильевым

Кировчане возмущены системой отбора голосов и не верят в честность прямого эфира
Елизавета Захарова
Поделиться:
До прямой линии с Губернатором Кировской области осталось четыре дня. Фото: vk.com/kirovreg43До прямой линии с Губернатором Кировской области осталось четыре дня. Фото: vk.com/kirovreg43
Изменить размер текста:

Кировчане негодуют: прямая линия с губернатором Игорем Васильевым приближается, количество вопросов растет, но только тех, которые хочет видеть власть. Десятки «неудобных» комментариев администраторы группы «Правительство Кировской области» удаляют.

И вроде бы, анонсирующий прямую линию пост определил условие: повторяющиеся вопросы будут удалены, но под горячую руку попали и другие, не озвученные ранее темы.

Анна написала в комментарии про объединение Северной и Лепсенской больницы, но пост ее был удален, несмотря на то, что никто до нее и после не писал об этой проблеме.

В пресс-службе правительства области прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- Во-первых, ветка с вопросами модерируется на предмет оскорблений, нецензурной лексики согласно правилам группы, - сообщили «Комсомолке». - Во-вторых, удаляются повторяющиеся вопросы. Эти условия указаны в посте, под которым проходит сбор вопросов. К сожалению, эфирное время «Прямой линии» ограничено одним часом, потому важно выбрать действительно самые популярные комментарии. Если сообщения будут повторяться и пользователи будут голосовать за одни и те же вопросы, но в разных комментариях, выбор для модераторов прямой линии будет затруднен. В любом случае, все вопросы кировчан будут обработаны и на все обращения жители получат ответы. С прошлого года ведется активная работа в социальных сетях, и каждый кировчанин в режиме реального времени может оставить любой свой вопрос в аккаунтах правительства и получить компетентный ответ.

Сегодня к полудню анонс прямой линии собрал уже 630 комментариев. Но многие кировчане начинают сомневаться в честности и открытости эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Биотехнологии ВятГУ - для улучшения качества городской среды
Луна окрасится в красный цвет: кировчан приглашают наблюдать затмение
«Не поддается логическому объяснению»: нелегальный бетонный завод в Чистых прудах необходимо ликвидировать
Жителям частных домов Кирова и Кирово-Чепецка разрешили платить за мусор с человека
Палеонтологи открыли сезон раскопок и экскурсий на Котельничское местонахождение
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями агрофирму в селе Русаново Орловского района
Мошенничество, не доведенное до конца: житель Верхнекамского района планировал обмануть государство на 6500 рублей
Кировчанин сядет на 12 лет за сбыт наркотиков через интернет
Два выговора руководству и штраф директору: в Омутнинском интернате жил ребенок с открытой формой туберкулеза
В Кировской области разыскивают сразу трех пропавших подростков
В Кировской области мошенники вымогают деньги от имени детских садов
«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В Кирове из окна второго этажа выпала годовалая девочка
Заперла пенсионерку в ванной: в Кирове разыскивают подозреваемую в краже денег
Задай вопрос, проголосуй, получи ответ: Игорь Васильев проведет прямую линию
Помощь детям-сиротам и переселение из аварийного жилья: в Кирове подвели итоги пленарного заседания регионального Заксобрания
Попытка привлечь кадры: в кировских школах создадут медицинские и аграрные классы
В администрации рассказали, почему гранитные бордюры у ЦУМа заменили на бетонные
Осенняя прохлада сменится летней жарой
В Кирове показали взрослую версию фестивального фильма «Выше неба»
За полгода в Кирове сгорело 62 контейнера
«Социальный эксперимент-3»: Депутат из Слободского бросил муляж гранаты в полицейских
В Кировской области может появиться единая транспортная компания
В Орловском районе утонула 15-летняя девушка
Судебные приставы в Кирове добиваются сноса многоквартирного самостроя
Без резких пятен и геометрических фигур: на месте Коневского рынка появится торговый комплекс с фонтаном