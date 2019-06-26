2019-06-26T15:17:57+03:00
Происшествия

Заперла пенсионерку в ванной: в Кирове разыскивают подозреваемую в краже денег

Неизвестная украла у пожилой женщины 35 тысяч рублей
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Полицейские разыскивают подозреваемую в краже. Фото: 43.мвд.рфПолицейские разыскивают подозреваемую в краже. Фото: 43.мвд.рф
Изменить размер текста:

В субботу, 22 июня, в полицию обратилась 89-летняя жительница микрорайона Радужный. Пенсионерка рассказала, что незнакомка заперла ее в ванной и украла деньги. Произошло это 20 июня около 13.00 часов. Тогда в домофон позвонила неизвестная женщина и представилась кировчанке медицинским работником. Потерпевшая впустила даму в квартиру. Тогда незнакомка попросила пенсионерку вымыть руки, так как, по ее словам, в ближайшее время к пожилой женщине должен прийти врач.

- После этого гостья спросила, получала ли пенсионерка крупную сумму денег, которую ей якобы должны были выдать, - пояснили в УМВД РФ по Кировской области. - В этот момент кировчанка заподозрила неладное и попыталась позвонить родным. Но незнакомка отобрала у нее телефон, отвела в ванную и заперла снаружи.

Через два дня родственники пенсионерки пришли ее проведать и обнаружили, что женщина заперта в ванной. Также выяснилось, что из квартиры пропали 35 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

В Кирове разыскивают подозреваемую в краже.Видео: 43.мвд.рф! другой источник

Кроме того, сотрудники полиции получили запись с видеокамеры. На ней - предполагаемая похитительница денег. Приметы подозреваемой: около 30-40 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волосы черные (возможно, парик). Если вам известна личность женщины или ее местонахождение, просьба позвонить по телефонам: 8(922)-969-21-61, 45-24-26, либо 02.

Также сотрудники полиции рекомендуют предупредить своих пожилых родственников о том, что впускать незнакомых людей в свои квартиры нельзя, кем бы они ни представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Палеонтологи открыли сезон раскопок и экскурсий на Котельничское местонахождение
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил мощностями агрофирму в селе Русаново Орловского района
Мошенничество, не доведенное до конца: житель Верхнекамского района планировал обмануть государство на 6500 рублей
Кировчанин сядет на 12 лет за сбыт наркотиков через интернет
Два выговора руководству и штраф директору: в Омутнинском интернате жил ребенок с открытой формой туберкулеза
В Кировской области разыскивают сразу трех пропавших подростков
В Кировской области мошенники вымогают деньги от имени детских садов
«Ростелеком» успешно отразил кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»
В Кирове из окна второго этажа выпала годовалая девочка
Задай вопрос, проголосуй, получи ответ: Игорь Васильев проведет прямую линию
Помощь детям-сиротам и переселение из аварийного жилья: в Кирове подвели итоги пленарного заседания регионального Заксобрания
Попытка привлечь кадры: в кировских школах создадут медицинские и аграрные классы
В администрации рассказали, почему гранитные бордюры у ЦУМа заменили на бетонные
Осенняя прохлада сменится летней жарой
В Кирове показали взрослую версию фестивального фильма «Выше неба»
За полгода в Кирове сгорело 62 контейнера
«Социальный эксперимент-3»: Депутат из Слободского бросил муляж гранаты в полицейских
В Кировской области может появиться единая транспортная компания
В Орловском районе утонула 15-летняя девушка
Судебные приставы в Кирове добиваются сноса многоквартирного самостроя
Без резких пятен и геометрических фигур: на месте Коневского рынка появится торговый комплекс с фонтаном