Заперла пенсионерку в ванной: в Кирове разыскивают подозреваемую в краже денег

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-26T15:17:57+03:00

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В субботу, 22 июня, в полицию обратилась 89-летняя жительница микрорайона Радужный. Пенсионерка рассказала, что незнакомка заперла ее в ванной и украла деньги. Произошло это 20 июня около 13.00 часов. Тогда в домофон позвонила неизвестная женщина и представилась кировчанке медицинским работником. Потерпевшая впустила даму в квартиру. Тогда незнакомка попросила пенсионерку вымыть руки, так как, по ее словам, в ближайшее время к пожилой женщине должен прийти врач.

- После этого гостья спросила, получала ли пенсионерка крупную сумму денег, которую ей якобы должны были выдать, - пояснили в УМВД РФ по Кировской области. - В этот момент кировчанка заподозрила неладное и попыталась позвонить родным. Но незнакомка отобрала у нее телефон, отвела в ванную и заперла снаружи.

Через два дня родственники пенсионерки пришли ее проведать и обнаружили, что женщина заперта в ванной. Также выяснилось, что из квартиры пропали 35 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/716735" frameborder="0"></iframe> В Кирове разыскивают подозреваемую в краже.Видео: 43.мвд.рф! другой источник

Кроме того, сотрудники полиции получили запись с видеокамеры. На ней - предполагаемая похитительница денег. Приметы подозреваемой: около 30-40 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см, волосы черные (возможно, парик). Если вам известна личность женщины или ее местонахождение, просьба позвонить по телефонам: 8(922)-969-21-61, 45-24-26, либо 02.

Также сотрудники полиции рекомендуют предупредить своих пожилых родственников о том, что впускать незнакомых людей в свои квартиры нельзя, кем бы они ни представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU