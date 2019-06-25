В администрации рассказали, почему гранитные бордюры у ЦУМа заменили на бетонные

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-25T16:50:44+03:00

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Жители Кирова в соцсетях жаловались, что прочные гранитные бордюры у ЦУМа заменили на бетонные. На обращения отреагировала администрация города. Ее сотрудники пояснили, что демонтаж бордюров из природного камня связан с тем, что блоки уже пришли в негодность.

- Гранитные бордюры были установлены порядка 50 лет назад, - отметили специалисты управления дорожной и парковой инфраструктуры. - За это время бортовой камень частично пришел в негодность. Состояние гранитных блоков уже не соответствует требованиям ГОСТ по целому ряду параметров.

Также в администрации отметили, что гранитные блоки были слишком глубоко «утоплены» в землю. Это является нарушением, поскольку при ремонте дорожное полотно поднимается, и в таком случае оно оказалось бы на одном уровне с бордюрами.

Все блоки с улицы Воровского перевезли на хранение на склад ГДМС. Там их отшлифуют, подрежут по длине и высоте. Затем бордюры снова можно будет устанавливать на улицах, которые планируют ремонтировать в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU