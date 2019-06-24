Никите Белых отказали в отсрочке выплаты штрафа на сумму 51 миллион рублей на пять лет

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-24T17:40:28+03:00

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Сегодня в Московском городском суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Никиты белых о предоставлении рассрочки в выплате штрафа в 51 миллион рублей. Причем, в 2017 году, когда был вынесен приговор, сумма штрафа назначенного судом составляла 48,2 миллионов рублей.

- Интересы Никиты Белых представлял адвокат Андрей Грохотов, сам экс-губернатор участвовал в заседании по видеосвязи из колонии, - сообщает информационно-правовое агентство White news. - Адвокат заявил, что к моменту судебного заседания сотрудниками ФССП обнаружено имущество Белых на сумму, не превышающую 8 млн по максимальной оценке. Он отметил: с момента рассмотрения ходатайства об отсрочке в суде первой инстанции в апреле к найденному имуществу добавилось только охотничье ружье, оцененное в 100,000, что все равно не позволяет его подзащитному погасить штраф на сумму более 51 млн.

Напомним, что Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Ни в ходе следствия, ни на суде экс-глава региона вину не признал, назвав все происходящее провокацией. Приговор – восемь лет колонии строго режима (наказание отбывает в Рязанской области) и крупный штраф.

Первую апелляционную жалобу на отсрочку выплаты штрафа в апреле суд отклонил. И сегодня, опять же, суд отклонил жалобу Никиты Юрьевича, аргументируя это тем, что судебные приставы до сих пор ведут розыск имущества должника.

— Постановление Пресненского суда содержит фразу «наличие обстоятельств, свидетельствующих о невозможности немедленной уплаты штрафа, не доказано», - сказал Никита Белых. - Я не понимаю, какие еще доказательства могут быть? Вы все описали. Поиском моего имущества занималась следственная бригада из 20 человек. На протяжении 20 лет я занимаю должности на госслужбе и принимаю участие в выборах разного уровня. Если бы можно было обнаружить у меня хоть какое-то еще имущество, заграничные счета - желающие обнародовать это за 20 лет нашлись бы. Понятно, что я не согласен с приговором по основному уголовному делу. Но сейчас есть вступившее в законную силу решение, и я не отказываюсь оплачивать штраф. Через 5 лет у меня появится возможность вести переговоры с людьми, которые могут ссудить меня этими деньгами. Находясь в изоляции, я не могу этого сделать. Поэтому прошу суд рассмотреть дело по существу и предоставить мне эту отсрочку.

Как сообщает White news, в последнем слове Никита Белых заявил, что в ситуации, когда он не имеет никакой возможности погасить долг, сама процедура его взыскания носит дискриминирующий характер.

— За этот месяц дело было принято к исполнительному производству, и мой долг, который апреле составлял 48 млн, теперь составляет 51 млн, - сказал Никита Юрьевич. - У меня нашли несколько бутылок с алкоголем. Каждую бутылку с самогоном оценили в 21 000 . Так же оценили каждую найденную бутылку вина и виски, что показывает подход судебных приставов. Невозможно продать бутылку самогона за 21 000 ! Главная причина, по которой я попытался инициировать это судебное разбирательство, – опасение за благополучие моей пожилой мамы. Неизвестно, кто и на каких условиях будет выкупать квартиру, где живет моя 79-летняя мама.

ИСТОЧНИК KP.RU