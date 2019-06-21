Елена Ковалева обсудила городские проблемы с коллективом фабрики «Весна»

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-21T18:54:30+03:00

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Депутаты Кировской Госдумы и глава города Кирова не в первый раз выезжают на крупные производства и знакомятся с процессом работы, а также обсуждают наболевшие городские проблемы. Уже были визиты на ОАО «Производственный холдинг «Здрава», ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», Кировский филиал фармацевтической компании АО «Авва Рус» и другие предприятия.

На той неделе ключевой стала поездка на кировскую фабрику игрушек «Весна». Экскурсию проводила генеральный директор фабрики «Весна» Ольга Доротюк. Во время знакомства с этапами производства народные избранники интересовались нюансами изготовления кукол, обеспеченностью предприятия кадрами, социальными гарантиями и размером заработной платы сотрудников и прочими вопросами.

А после того, как были представлены все этапы изготовления знаменитых кировских кукол, глава города Елена Ковалева встретилась с коллективом фабрики. Мэр рассказала о федеральных и муниципальных проектах, реализующихся в Кирове, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться городской власти, и о путях их решения.

Работники фабрики в свою очередь задали вопросы на темы благоустройства, ремонта дорог, нехватки мест в детских садах и школах, присутствия неприятных запахов в Кирове, вывоза ТКО, расселения из аварийного жилья, газификации сельских территорий.

Глава города и депутаты старались максимально подробно ответить на все вопросы. Ряд из них Елена Ковалева взяла под личный контроль.

- Встреча прошла в формате живого интересного диалога, что очень важно для нас в плане обратной связи с горожанами, - отметила Елена Васильевна. – Безусловно, эту практику мы продолжим. Что же касается рабочей поездки в целом, то можно только гордиться, что в Кирове есть фабрика, игрушки которой пользуются заслуженным спросом по всей России и за ее пределами. Название «Весна» - синоним качества и безопасности продукции.

Сотрудники фабрики смогли задать волновавшие их вопросы. Некоторые из них глава города взяла на личный контроль. Фото: duma.mo-kirov.ru

СПРАВКА «КП»

Фабрика игрушек «Весна» является одним из лидеров по производству кукол в России: ежегодно с ее конвейера сходит свыше миллиона кукол оригинального дизайна. Сейчас в ассортименте, который изготавливает и реализует «Весна», свыше 1200 наименований. И он постоянно расширяется с учетом пожеланий покупателей и современных трендов.

За годы своего существования (история фабрики началась с основания артели «Игрушка» в 1942 году) предприятие перешло от изготовления изделий из папье-маше и набитых ватой игрушек к выпуску продукции из новейших материалов. За счет постоянного процесса модернизации производства она соответствует международным стандартам качества и требованиям безопасности, предъявляемым к товарам для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU