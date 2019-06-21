2019-06-21T16:34:13+03:00
Общество

Несколько автобусных маршрутов планируют продлить до микрорайона Чистые пруды

На данный момент продлены маршруты № 90 и 38. Жители просят протянуть до них автобусы № 23 и 3
Алена ЗАЙЦЕВА
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Часть городских маршрутов планируют продлить до микрорайона Чистые прудыЧасть городских маршрутов планируют продлить до микрорайона Чистые прудыФото: Елизавета Захарова
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На встречу с главой администрации города Кирова Ильей Шульгиным пришло порядка 100 жителей микрорайона Чистые пруды. Речь шла о транспортной доступности отдаленного от центра города микрорайона. Напомним, 31 августа заканчивается срок строительства путепровода. Это даст новые возможности для проезда. В перспективе будет построено по 800 метров улиц Мостовицкая и Ивана Попова. Соответственно, изменится схема проезда общественного транспорта: разворот автобусов будет осуществляться на площадке возле храма Рождества Пресвятой Богородицы. Площадку планируют подготовить уже к концу июня.

- На встрече кировчане рассказали о проблемах общественного транспорта, предложив продлить до микрорайона еще несколько автобусных маршрутов, к примеру, №№ 90, 38, 23 и 3, - сообщает администрация города Кирова. - Как пояснил Дмитрий Печёнкин, решение о продлении маршрутов 90 и 38 через путепровод уже принято, остальные предложения жителей Чистых прудов также обсудят с автоперевозчиками.

- Учитывая то, что с введением в строй путепровода дорожная ситуация в микрорайоне существенно изменится, мы будем планировать максимальный заход сюда общественного транспорта, - подчеркнул глава администрации Илья Шульгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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