На набережной Грина пройдет акция «Свеча памяти»

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-21T12:23:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 22 июня, в Кирове состоится акция «Свеча памяти». Все желающие смогут почтить память погибших воинов на набережной Грина. Мероприятие, посвященное трагическим событиям начала Великой Отечественной войны, пройдет с 17.00 до 20.00 часов. Об этом сообщили в администрации города.

Также на набережной будет работать уличная фотовыставка. Снимки воссоздадут хронологию событий масштабных операций, контрнаступлений и побед Красной армии.

Кроме того, в День памяти и скорби в 09.00 в Кирове пройдет возложение цветов и венков к памятнику «Воинам-кировчанам». В 12.00 на Старомакарьевском, Лобановском и Мезринском кладбищах города пройдет Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». С мест воинских захоронений будет осуществлен забор земли в специальные солдатские кисеты. Затем кисеты разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU