В Кировской области откажутся от электронных очередей в детсады

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-20T14:16:05+03:00

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В ближайшее время в Кировской области запустят новую информационную систему «Электронный детский сад». В нее будут оперативно выгружаться сведения из органов ЗАГС обо всех родившихся детях. Там же будет содержаться информация о прописке и возможных льготах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Родился ребенок - он сразу появляется в единой базе, - пояснил губернатор Кировской области. - Дальше автоматически появляются сведения о нем. Мы будем сразу понимать, когда и в каком районе этот ребенок будет посещать сначала детский сад, а затем школу. Это позволит нам правильно проводить свою политику по застройке города социальными объектами.

После запуска информационной системы от электронных очередей в детские сады откажутся. Вместо этого, родители ребенка будут получать СМС с просьбой подойти через месяц в конкретное учреждение по месту прописки. Кировчанам нужно будет лишь подтвердить свой статус и прийти в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU