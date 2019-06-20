2019-06-20T14:16:05+03:00
Общество

В Кировской области откажутся от электронных очередей в детсады

В регионе планируют запустить новую информационную систему
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В систему будут загружать сведения из органов ЗАГС о родившихся детяхВ систему будут загружать сведения из органов ЗАГС о родившихся детяхФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В ближайшее время в Кировской области запустят новую информационную систему «Электронный детский сад». В нее будут оперативно выгружаться сведения из органов ЗАГС обо всех родившихся детях. Там же будет содержаться информация о прописке и возможных льготах. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Родился ребенок - он сразу появляется в единой базе, - пояснил губернатор Кировской области. - Дальше автоматически появляются сведения о нем. Мы будем сразу понимать, когда и в каком районе этот ребенок будет посещать сначала детский сад, а затем школу. Это позволит нам правильно проводить свою политику по застройке города социальными объектами.

После запуска информационной системы от электронных очередей в детские сады откажутся. Вместо этого, родители ребенка будут получать СМС с просьбой подойти через месяц в конкретное учреждение по месту прописки. Кировчанам нужно будет лишь подтвердить свой статус и прийти в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Выше неба»: выше всяких похвал
Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах летом проводить не будут
«Решил мир повидать»: пропавшего инвалида-колясочника из Котельнича нашли за 800 километров от дома
Ученики «Нашей школы» в Кирове записали видеообращение президенту
«Слезы радости сияли на глазах»: прихожане стали свидетелями водружения золотого купола с крестом на Троицкий храм
Хотите сохранить здоровье - пейте!
Выступление звезд и салют на День города в Кирове оплатили инвесторы
В Кирове мамы вышли гулять в масках из-за вони с БХЗ
Кировчанин за три пачки кофе на год сел в тюрьму
В День молодежи кировчанам не будут продавать алкоголь
Семь кировчан заразились вирусным энцефалитом от клещей
«Землю с братской могилы запечатали в гильзу»: жительница Кировской области впервые увидела фото отца, погибшего на войне
МегаФон, Qualcomm и Nokia разогнали интернет на смартфоне до 1,6 Гбит/с
Пенсионеры Дома ветеранов из Победилово смогут переехать в центр Кирова
«Комсомолка» приглашает кировчан на дегустацию мясных полуфабрикатов
Четыре тысячи доз: в Кирове закрыли крупный интернет-магазин с наркотиками
Метеопредупреждение от МЧС: в Кировской области ожидаются грозы и сильный ветер
От «Культурного изолятора» до нового ZDВИГа: 5 топовых событий уходящего театрального сезона в нашем обзоре
Уголовное дело на экс-главу департамента собственности администрации Кирова направили в суд
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминает способы подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям
Новая модель подготовки учителей
Кировская прокуратура требует приостановить работу ООО «Дион», загрязняющего атмосферу
В Кирове на Старом мосту под колеса «Приоры» попал лось
Часть кировчан будет меньше платить за водоснабжение
Кировское предприятие, источающее неприятный запах, задолжало за газ 88 миллионов
Биохимзавод досрочно закроют для капремонта систем газоочистки
Кировчан приглашают на дегустацию мясных полуфабрикатов