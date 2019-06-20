Кировчанин за три пачки кофе на год сел в тюрьму

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-20T12:08:54+03:00

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Само преступление было совершено 13 февраля. А до суда дело дошло только в июне. Но ситуация осложнилась тем, что мужчина, совершивший преступление, в апреле еще раз оказался на скамье подсудимых и был осужден на восемь месяцев колонии общего режима. И второй приговор оказался более суровым: за оба преступления – год колонии.

- Днем 13 февраля в магазине на улице Розы Люксембург мужчина похитил с витрины три упаковки кофе, - рассказали в прокуратуре Первомайского района. - Товар он спрятал под куртку и направился к выходу. Проходя через кассу, не расплатившись за товар, злоумышленник был замечен сотрудницей магазина, которая потребовала остановиться. Услышав требования продавца, похититель выбежал на крыльцо. Вырываясь из рук прохожего, который пытался его задержать, злоумышленник выронил похищенный товар, а сам скрылся.

На суде кировчанин искренне раскаялся в преступлении. Но от приговора и реального лишения свободы это его не спасло.

ИСТОЧНИК KP.RU