2019-06-20T12:08:54+03:00
Происшествия

Кировчанин за три пачки кофе на год сел в тюрьму

Кражу мужчина совершил из магазина федеральной сети
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Год колонии за три пачки кофе и еще одну кражу получил житель Кирова. Фото: архив "КП"Год колонии за три пачки кофе и еще одну кражу получил житель Кирова. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Само преступление было совершено 13 февраля. А до суда дело дошло только в июне. Но ситуация осложнилась тем, что мужчина, совершивший преступление, в апреле еще раз оказался на скамье подсудимых и был осужден на восемь месяцев колонии общего режима. И второй приговор оказался более суровым: за оба преступления – год колонии.

- Днем 13 февраля в магазине на улице Розы Люксембург мужчина похитил с витрины три упаковки кофе, - рассказали в прокуратуре Первомайского района. - Товар он спрятал под куртку и направился к выходу. Проходя через кассу, не расплатившись за товар, злоумышленник был замечен сотрудницей магазина, которая потребовала остановиться. Услышав требования продавца, похититель выбежал на крыльцо. Вырываясь из рук прохожего, который пытался его задержать, злоумышленник выронил похищенный товар, а сам скрылся.

На суде кировчанин искренне раскаялся в преступлении. Но от приговора и реального лишения свободы это его не спасло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Выше неба»: выше всяких похвал
Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах летом проводить не будут
«Решил мир повидать»: пропавшего инвалида-колясочника из Котельнича нашли за 800 километров от дома
Ученики «Нашей школы» в Кирове записали видеообращение президенту
«Слезы радости сияли на глазах»: прихожане стали свидетелями водружения золотого купола с крестом на Троицкий храм
Хотите сохранить здоровье - пейте!
В Кировской области откажутся от электронных очередей в детсады
Выступление звезд и салют на День города в Кирове оплатили инвесторы
В Кирове мамы вышли гулять в масках из-за вони с БХЗ
В День молодежи кировчанам не будут продавать алкоголь
Семь кировчан заразились вирусным энцефалитом от клещей
«Землю с братской могилы запечатали в гильзу»: жительница Кировской области впервые увидела фото отца, погибшего на войне
МегаФон, Qualcomm и Nokia разогнали интернет на смартфоне до 1,6 Гбит/с
Пенсионеры Дома ветеранов из Победилово смогут переехать в центр Кирова
«Комсомолка» приглашает кировчан на дегустацию мясных полуфабрикатов
Четыре тысячи доз: в Кирове закрыли крупный интернет-магазин с наркотиками
Метеопредупреждение от МЧС: в Кировской области ожидаются грозы и сильный ветер
От «Культурного изолятора» до нового ZDВИГа: 5 топовых событий уходящего театрального сезона в нашем обзоре
Уголовное дело на экс-главу департамента собственности администрации Кирова направили в суд
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминает способы подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям
Новая модель подготовки учителей
Кировская прокуратура требует приостановить работу ООО «Дион», загрязняющего атмосферу
В Кирове на Старом мосту под колеса «Приоры» попал лось
Часть кировчан будет меньше платить за водоснабжение
Кировское предприятие, источающее неприятный запах, задолжало за газ 88 миллионов
Биохимзавод досрочно закроют для капремонта систем газоочистки
Кировчан приглашают на дегустацию мясных полуфабрикатов