«Землю с братской могилы запечатали в гильзу»: жительница Кировской области впервые увидела фото отца, погибшего на войне

СЕГОДНЯ 19:41 2019-06-19T19:41:47+03:00

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80-летняя Любовь Генералова, наверное, и представить себе не могла, что когда-то встретится со своим папой. Но ребята из московской школы № 158 смогли претворить это событие в жизнь. Пусть и в заочной форме.

В 1939 году Любовь Генералова еще только родилась, а вот ее отец Сергей Карин был уже в армии. Потом началась война. Карин был в звании старшего лейтенанта, поэтому его поставили командовать экипажем танка. В декабре 1942 года он погиб во время боя под Сталинградом. Но за месяц до этого он со своим напарником после окончания одного из боев дал интервью военному корреспонденту о проведенной операции, которое был записано на пленку. Именно эту запись нашли московские школьники под руководством учителя истории Константина Тимченко.

- Мы провели работу в архиве Минобороны, нашли учетно-послужную карточку личного состава, к счастью, там оказалась одна-единственная сохранившаяся фотография размером 3 на 4 см, мы ее увеличили, распечатали и передали дочери, - рассказал преподаватель информационному агентству «ТАСС». - Кроме того, волгоградские поисковики побывали на месте братской могилы, где Сергей Карин похоронен, набрали горсть земли с могилы, запечатали ее в гильзу, найденную недалеко от этих мест. Ее мы тоже передали дочери танкиста. Бабаушка вытирала слезы. Для нас это был важный, эмоциональный, полный впечатлений день.

Для встречи с дочкой герой активисты приехали в поселок Суна Зуевского района Кировской области. Передачу устроили в местном ДК, куда пригласили детей войны, тружеников тыла и всех остальных местных жителей.

Кстати, это не единственная заслуга 30 ребят из московской школы. В рамках своего школьного проекта «Алексей, Алешенька, сынок...» за четыре года они уже второй раз передают запись голоса родственникам погибшего героя. А вот фото и кинофрагментов на их счету больше - порядка 50 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU