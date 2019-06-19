Пенсионеры Дома ветеранов из Победилово смогут переехать в центр Кирова

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-19T17:02:47+03:00

Депутаты на заседании обсудили важные для города вопросы. Фото: duma.mo-kirov.ru

Такое решение было принято на 22 заседании Кировской Гордумы

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Сегодня на заседании Кировской городской Думы обсудили немало вопросов, касающихся жизни областного центра. Один из первых – разрешение на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над городом, посадки (взлета).

- Напомним, появление данного документа обусловлено требованиями федерального законодательства, - комментируют в Кировской городской Думе. - Речь идет не только о вертолетах, дельтапланах, аэростатах, но и о летательных аппаратах массой 30 кг и менее, например, квадрокоптерах. Разрешение на их полеты в границах муниципального образования будет выдаваться отделом профилактики и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Кирова.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ ДЕПУТАТЫ

1. Пилотируемые и беспилотные летательные аппараты должны быть выделены в отдельные группы.

2. Для владельцев последних заявление о выдаче разрешения предоставляется не позднее чем за 3 рабочих дня до выполнения полета и рассматривается в течение 2 рабочих дней с момента поступления.

ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ ДОМА ВЕТЕРАНОВ УСЛЫШАНЫ

Также были внесены изменения в Положение о специализированном жилищном фонде для социальной защиты отдельных категорий граждан.

У пожилых людей Дома ветеранов из микрорайона Победилово теперь есть возможность переехать в центр города Кирова на ул. Свободы, 142 или ул. Азина, 10 при наличии там свободных помещений.

- Данная поправка очень важная, - отметила глава города Елена Ковалева. - Поскольку и на личных приемах, и в обращениях пожилые граждане указывали на то, что хотели бы поменять место проживания в связи с удаленностью от центральной части города.

ЗА ЧТО ЕЩЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ДЕПУТАТЫ

1. За передачу КОГАУ «МФЦ» в безвозмездное пользование помещений на ул. Советская, 12 (Нововятский район).

2. За установление границ ТОС в Октябрьском районе.

3. Внесли изменения в план мероприятий по выполнению наказов избирателей.

4. Назначены дополнительные выборы депутатов Кировской городской Думы шестого созыва по Ленинским одномандатным избирательным округам № 5 и № 6. Два вакантных мандата появились в связи с отставкой по собственному желанию депутатов Татьяны Платуновой и Романа Зяблых. Довыборы в гордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

5. Депутаты обсудили немало вопросов в разделе «Разное». Они касались исполнения «дорожной» карты по программе «Развитие инвестиционной деятельности в МО «Город Киров», работ по укреплению городской набережной, внешнего вида городского общественного транспорта, борьбы с борщевиком, новой схемы обращения с ТКО.

ВАЖНО

Все принятые решения остаются под контролем главы города и депутатского корпуса. На заседаниях постоянных комиссий Думы в июле планируется заслушать информацию администрации о том, как решаются обозначенные проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU