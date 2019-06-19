Четыре тысячи доз: в Кирове закрыли крупный интернет-магазин с наркотиками

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-19T15:39:37+03:00

Молодой человек рассказал, где они с соорганизатором незаконного бизнеса делали тайники. Фото: УМВД России по Кировской области

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27-летний кировчанин попался росгвардейцам, когда делал закладку в лесу. При нем нашли порядка 60 граммов психотропных веществ.

- Во время обыска в его квартире было обнаружено и изъято еще около четырех граммов синтетического наркотика, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Подозреваемый признался, что наркотики сбывал с помощью интернет-магазина, который открыл вместе со своим 27-летним другом.

Второго наркоторговца также задержали. На обоих завели уголовные дела. Молодые люди рассказали о тайниках, которые они сделали в лесных массивах Кирово-Чепецкого района. Всего у наркоторговцев изъяли почти два килограмма запрещенных веществ, что составляет четыре тысячи доз.

Как выяснилось, их интернет-магазин проработал всего три месяца, но за это время они успели получить порядка одного миллиона рублей.

В ходе расследования силовики выявили еще двоих человек, причастных к распространению наркотиков. Они занимались распространением психотропных веществ через тайники. На них также завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU