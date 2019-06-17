2019-06-17T11:13:08+03:00
Общество

Кировчанин стал победителем финала «Своей игры»

Он станет участником будущей битвы городов
Евгений ДЕМИХОВ
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После финального вопроса счет Семушина стал 16900 баллов. Фото: Кадр из телепередачиПосле финального вопроса счет Семушина стал 16900 баллов. Фото: Кадр из телепередачи
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На финальном вопросе Иван Семушин заработал 8300 баллов. Его оппоненты Валерий и Даниил проиграли 3000 и 12700, соответственно. Ведущий задал следующий вопрос:«Если бы это чисто российское «изобретение» переняли американцы, оно, скорее всего, превратилось бы в «свинью». А известного москвича оно совсем недавно дважды обогатило. Назовите это «изобретение». Соперники уроженца Кировской области ответили, что это лотерея или «ЧГК», и оказались не правы.

Семушин высказал свой вариант третьим. Он предположил, что правильный ответ - «Кот в мешке». Когда ведущий попросил пояснить, с чем же связано его утверждение, игрок рассказал о существовании английской идиомы, аналогичной этому выражению, правда, вместо домашнего пушистого питомца в нем фигурирует та самая свинья. По результатам финального вопроса кировский программист заработал 16900 баллов и стал победителем юбилейной серии «Своей игры».

Напомним, что в эфир телеигра вышла 16 июня на канале НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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