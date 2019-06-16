Жары не ждать: на неделе в Кировской области сохранится прохладная дождливая погода

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-16T13:28:33+03:00

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В ночь на понедельник температура воздуха в Кирове не поднимется выше +8 градусов. А ощущаться будет как +6 градусов. Днем продержится на отметке +17 градусов. Ночью опустится до +10 градусов. Порывы ветра будут достигать до 13 метров в секунду.

Во вторник, 18 июня, ожидается ночью +7 градусов. Днем до +20 градусов, возможны кратковременные дожди. Ветер с порывами до 5-8 метров в секунду

В среду ночью +7 градусов ночью. И до +22 градусов днем. Порывы ветра 9-12 метров в секунду. Возможны кратковременные дожди.

И такая температура, по информации сайта rp5.ru, не очень характерная для июня, продержится до конца недели. Так что об открытии пляжного сезона говорить еще рано.

ИСТОЧНИК KP.RU