2019-06-16T15:25:28+03:00
Происшествия

На станции Ежиха поезд смял легковушку

26-летний водитель погиб
Алена ЗАЙЦЕВА
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26-летний водитель погиб. Фото: ГИБДД по Кировской области26-летний водитель погиб. Фото: ГИБДД по Кировской области
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ЧП произошло в 19.30 15 июня на станции Ежиха Кировской области. Водитель «пятнашки» поехал на красный свет и попал под поезд «Пермь-Москва». Машина превратилась в груду металлолома, 26-летний водитель погиб.

- На участке Котельнич-1 – Н. Новгород Горьковской железной дороги на регулируемом переезде, не обслуживаемом дежурным работником, при исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель автомобиля ВАЗ 2115, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на переезд и совершил столкновение с проходящим поездом № 7, - сообщили подробности в пресс-службе ГЖД.

Пассажиры поезда и машинист не пострадали. Для замены поврежденного локомотива со станции Шахунья был вызван другой. В связи с ДТП задержано три поезда: «Пермь – Москва» - на 2,5 часа, «Северобайкальск – Москва» - на 2,5 часа, «КировАнапа» - на 1 час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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