Столовую ДК «Железнодорожников» оштрафовали на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-16T15:04:02+03:00

На данный момент нарушения в точке общепита ДК «Железнодорожников» устранили. Фото: Александра АЛИЕВА

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Пробы и замеры в точке общепита были сделаны еще 12 марта. Как оказалось, проверяли не зря. Были обнаружены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ НАЙДЕНЫ

На пищеблоке ДК находилась пищевая продукция, на упаковке которой не было маркировки.

При приготовлении пищи не были разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП (концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции – прим. ред).

В отобранной пробе макаронных изделий, приготовленных в ДК, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), которые опасны для здоровья человека.

Транспортная прокуратура внесла представление руководителям ДК. Заведующую производством Дома культуры Арбитражный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей, ОАО «РЖД» оштрафовано на 100 тысяч рублей.

- Результаты проверки были направлены в Горьковский территориальный отдел Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, в результате виновные должностные лица были оштрафованы на общую сумму 13 тыс. рублей по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», - сообщили в Кировской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU