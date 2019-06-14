Вода в Вятке не опасна для купания

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-14T15:13:06+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области отобрали и исследовали шесть проб воды в Вятке, взятых в городах Котельнич, Орлов и Киров. Как выяснилось, купаться в реке не опасно для здоровья. Все пробы соответствуют установленным нормативам.

Всего на территории области жители активно используют 40 мест массового отдыха на воде. Однако в управлении не советуют купаться в необустроенных местах: есть риск заразиться каким-либо инфекционным заболеванием или получить травму.

Так, в прошлом году, 53% проб воды не соответствовали требованиям гигиенических нормативов: по санитарно-химическим показателям - 78,3 %, по паразитологическим показателям - 5,43%.

ИСТОЧНИК KP.RU