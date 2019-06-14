Вода в Вятке не опасна для купания
Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области отобрали и исследовали шесть проб воды в Вятке, взятых в городах Котельнич, Орлов и Киров. Как выяснилось, купаться в реке не опасно для здоровья. Все пробы соответствуют установленным нормативам.
Всего на территории области жители активно используют 40 мест массового отдыха на воде. Однако в управлении не советуют купаться в необустроенных местах: есть риск заразиться каким-либо инфекционным заболеванием или получить травму.
Так, в прошлом году, 53% проб воды не соответствовали требованиям гигиенических нормативов: по санитарно-химическим показателям - 78,3 %, по паразитологическим показателям - 5,43%.
ИСТОЧНИК KP.RU