В Кирове предприятие оштрафовали за незаконное строительство ЛЭП на особо охраняемой природной территории

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-13T17:43:15+03:00

Строительство могло привести к нарушению сохранности флоры и фауны парка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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300 тысяч рублей пришлось выложить организации, которая провела линию электропередач в парке.

- Памятник природы регионального значения был создан для сохранения пойменного соснового леса, в котором обитают редкие виды растений и животных, - пояснили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. - Также парк имеет большое рекреационное значение для жителей областного центра.

Любые строительные работы на территории этого природного объекта запрещены. Предприятие, которое организовала строительство ЛЭП, было оштрафовано по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Максимальный штраф для юридических лиц составляет полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU