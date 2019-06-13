2019-06-13T17:43:15+03:00
Общество

В Кирове предприятие оштрафовали за незаконное строительство ЛЭП на особо охраняемой природной территории

В Заречном парке запрещена подобная деятельность
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Строительство могло привести к нарушению сохранности флоры и фауны паркаСтроительство могло привести к нарушению сохранности флоры и фауны паркаФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

300 тысяч рублей пришлось выложить организации, которая провела линию электропередач в парке.

- Памятник природы регионального значения был создан для сохранения пойменного соснового леса, в котором обитают редкие виды растений и животных, - пояснили в министерстве охраны окружающей среды Кировской области. - Также парк имеет большое рекреационное значение для жителей областного центра.

Любые строительные работы на территории этого природного объекта запрещены. Предприятие, которое организовала строительство ЛЭП, было оштрафовано по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Максимальный штраф для юридических лиц составляет полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Когда в Кирове закончатся заморозки
Освободил от наказания: экс-глава сельского поселения в Кильмезском районе пойдет под суд
Карточный долг: кировчанин ударил ладонью по ножу, который его товарищ на спор приставил к ноге
В Кирове столкнулись пять автомобилей: есть пострадавшие
В Кировской области за неделю 1426 человек пострадали от укусов клещей
«Ростелеком» и Mail.ru Group станут партнерами в развитии цифрового школьного образования
После Дня города с улиц убрали 60 тонн мусора
Топ-пять причин пить воду натощак
Прямо в одежде бросился в воду: спасатель не дал утонуть паломнице в реке Великой
В Нововятске ребенок упал на арматуру и поранил ногу
В Кирове из горящего дома спасли двоих человек
В Кировской области требуется еще восемь тысяч площадок для сбора мусора
Кировчанина объявили в федеральный розыск за убийство приятеля
Старинный самовар, бензопила, утюг и соковыжималка: в Лузском районе обокрали дачу жительницы Ухтыма
За 22 тысячи задолженности за электричество житель Уржума может потерять столярный цех
От газонов до крыш: 52 тысячи кировчан пришли на звездный концерт в честь 645-летия города
Первые лица города и области поздравили кировчан с Днем города и Днем России
«Процветания нашему любимому Кирову!»: в городе отмечают 645-летие
825 зуевских учеников 1 сентября пойдут в новую школу
Кто в июне будет платить за тепло: кировчанам пришли квитанции за отопление
В Кирове открылась выставка, посвященная развитию предпринимательства на Вятке