В Кировской области за неделю 1426 человек пострадали от укусов клещей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-13T16:58:40+03:00

Специалисты утверждают, что число укушенных не превышает средние показатели по многолетним исследованиям Фото: Мария ЛЕНЦ

Треть из них были в это время на садово-огородных участках

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Наибольшая активность насекомых замечена в Коминтерне, Лянгасово, Ганино, Макарьевском кладбище, Порошино, Бахте (Киров), Пасегово, деревни Исуповская, Сунчиха (Кирово-Чепецкий район), Стрижах (Оричесвский район), Зонихе, Митино (Слободской район) и Мурыгино (Юрьянский район).

- Треть пострадавших были укушены на садово-огородных участках, - рассказали в Роспотребнадзоре по Кировской области. - Во время нахождения на отдыхе на природе - 548 человек, а при посещении кладбищ - 271 человек. Среди пострадавших 232 ребенка.

За период активности клещей в больницы с укусами обратились 7120 человек. Из 7019 клещей, обследованных в лабораториях, 102 являлись переносчиками клещевого вирусного энцефалита.

ИСТОЧНИК KP.RU