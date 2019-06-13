В Нововятске ребенок упал на арматуру и поранил ногу

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-13T12:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Нововятска обратилась в соцсети с жалобой. Ее ребенок во время прогулки по улице Советской упал на арматуру. В итоге мальчик получил рваную рану. Информация об этом появилась в группе «Черный список|Твой отзыв. Киров».

- Кто должен отвечать за это? - спрашивает взволнованная кировчанка. - Навтыкали по всему периметру и ничего не делают! Дорожное хозяйство открещивается, говорят, не наши работы. Администрация сваливает на других. Понимаю, что сама не досмотрела, с себя вины не снимаю, но хотелось бы наказать таких работников.

Ребенок получил серьезную травму. Фото: vk.com/kirov_blacklist

На сообщение женщины отреагировала пресс-служба администрации города. Арматуру демонтировали спустя несколько дней. Также в мэрии сообщили, что пешеходную зону по улице Советской благоустраивали в 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров» на 2018 - 2022 годы». Для поиска виновных кировчанке посоветовали обратиться в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU