2019-06-13T12:37:26+03:00
Общество

В Нововятске ребенок упал на арматуру и поранил ногу

Железный штырь уже демонтировали
Анна КРЮКОВА
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Железный штырь находился у края тротуара. Фото: vk.com/kirov_blacklistЖелезный штырь находился у края тротуара. Фото: vk.com/kirov_blacklist
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Жительница Нововятска обратилась в соцсети с жалобой. Ее ребенок во время прогулки по улице Советской упал на арматуру. В итоге мальчик получил рваную рану. Информация об этом появилась в группе «Черный список|Твой отзыв. Киров».

- Кто должен отвечать за это? - спрашивает взволнованная кировчанка. - Навтыкали по всему периметру и ничего не делают! Дорожное хозяйство открещивается, говорят, не наши работы. Администрация сваливает на других. Понимаю, что сама не досмотрела, с себя вины не снимаю, но хотелось бы наказать таких работников.

Ребенок получил серьезную травму. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Ребенок получил серьезную травму. Фото: vk.com/kirov_blacklist

На сообщение женщины отреагировала пресс-служба администрации города. Арматуру демонтировали спустя несколько дней. Также в мэрии сообщили, что пешеходную зону по улице Советской благоустраивали в 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Киров» на 2018 - 2022 годы». Для поиска виновных кировчанке посоветовали обратиться в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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