2019-06-11T15:22:47+03:00
Происшествия

Жителя Котельнича посмертно осудили за преступление 20-летней давности

Мужчина убил пенсионерку в январе 1999 года
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Суд признал котельничанина виновным в смерти пожилой женщиныСуд признал котельничанина виновным в смерти пожилой женщиныФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Котельниче раскрыли преступление 20-летней давности. Еще в январе 1999 года нетрезвый местный житель пришел к знакомой пожилой женщине и попросил деньги на выпивку. Пенсионерка отказалась ему помочь, тогда мужчина набросился на знакомую и избил ее. От полученных травм жительница Котельнича скончалась. Мужчина скрылся с места происшествия. Весной того же года он умер, а детали совершенного им преступления раскрылись только в прошлом году.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий в 2018 году был установлен свидетель, - пояснили «Комсомолке» в Котельничской межрайонной прокуратуре. - Он дал показания и указал на место, где произошло преступление. Вся информация соответствовала материалам уголовного дела. Также удалось найти женщину, с которой раньше проживал преступник. Она подтвердила, что о преступлении ей было известно, однако подробностей женщина не знала.

Уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека» передали в суд. Жителя Котельнича посмертно признали виновным. В связи с тем, что мужчины уже нет в живых, уголовное дело прекратили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчан предупреждают о заморозках на почве до -1 градуса
Кировская область: оптика от «Ростелекома» – к юбилею Октябрьского
На ПМЭФ обсудили тему благоустройства городов
В Кировской области орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками газовой службы
Кировэнерго поздравил детей сотрудников с началом школьных каникул и пожелал им электробезопасного лета
Администрация Кирова закупила для Дня города шумомер
Офис кировского банка на улице Воровского эвакуировали из-за коробки
Где перекроют дороги на День города 2019 в Кирове
«В полуметре от меня на мужика упал ствол»: кировчанина с травмой спины отправили в больницу
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго»: электросетевой комплекс Кировской области работает в штатном режиме
В День города кировчан не пропустят на мероприятия с алкоголем и крупногабаритной ручной кладью
Метеопредупреждение от МЧС на 11 июня: в Кирове усилится ветер и пройдут грозы
Стало известно, почему в День города в Кирове звезды выступят на Октябрьском проспекте
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» переведены в режим повышенной готовности
МегаФон может создавать городам России «цифровых двойников»
День города в Кирове отпразднуют на 27 площадках
В водоемах Кировской области за выходные утонули три человека
Библиографа Вятского колледжа культуры «кинули» на 698 тысяч под предлогом возврата денег, проигранных на ставках
В Кировской области нашли утонувших в канаве пенсионерку и ее дочь, воспитателя детсада в Санкт-Петербурге