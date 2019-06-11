Жителя Котельнича посмертно осудили за преступление 20-летней давности

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-11T15:22:47+03:00

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В Котельниче раскрыли преступление 20-летней давности. Еще в январе 1999 года нетрезвый местный житель пришел к знакомой пожилой женщине и попросил деньги на выпивку. Пенсионерка отказалась ему помочь, тогда мужчина набросился на знакомую и избил ее. От полученных травм жительница Котельнича скончалась. Мужчина скрылся с места происшествия. Весной того же года он умер, а детали совершенного им преступления раскрылись только в прошлом году.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий в 2018 году был установлен свидетель, - пояснили «Комсомолке» в Котельничской межрайонной прокуратуре. - Он дал показания и указал на место, где произошло преступление. Вся информация соответствовала материалам уголовного дела. Также удалось найти женщину, с которой раньше проживал преступник. Она подтвердила, что о преступлении ей было известно, однако подробностей женщина не знала.

Уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека» передали в суд. Жителя Котельнича посмертно признали виновным. В связи с тем, что мужчины уже нет в живых, уголовное дело прекратили.

ИСТОЧНИК KP.RU