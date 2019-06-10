2019-06-10T14:43:25+03:00
Происшествия

Кости, нож и топор сжег: пенсионер из Опаринского района расчленил соседку

Он пытался скрыть следы преступления
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина расчленил свою жертву топором, который потом сжегМужчина расчленил свою жертву топором, который потом сжегФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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59-летняя местная жительница два дня считалась без вести пропавшей. По словам ее сожителя, женщина вышла из дома в домашней одежде.

- Полицейские незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Проводились подворовые обходы, опрашивались близкие и знакомые женщины, а также односельчане. Полицейские «прочесывали» лесной массив у поселка. На помощь местным сотрудникам полиции прибыли коллеги из Мурашей, подключилась общественность. Участвовавший в поисках ветеран МВД получил информацию о том, что в лесу у поселка собаки обнаружили мешок с мягкими тканями человека. Находка помогла установить судьбу пенсионерки.

Когда следователи стали искать убийцу, под подозрение попал сосед.

- 6 июня 66-летний житель Опарино около 11 часов, находясь в своем доме, в ходе возникшей ссоры со своей соседкой, взял в руки нож и причинил два ножевых ранения: грудной клетки и шеи, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Чтобы скрыть свое преступление, мужчина расчленил труп женщины. Мягкие ткани он закопал в лесу около Опарино, а нож, топор и кости сжег в печи.

Все, что не сгорело, пенсионер унес в местный карьер и там закопал.

На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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