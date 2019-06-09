В Кировской области воспитанникам детских садов не давали овощи и уменьшали порции
Прокуратура Зуевского района проверила местные детские сады и фирмы «Школьное питание» и «Здоровое питание», которые занимаются организацией питания детей. В двух дошкольных учреждениях нашлись нарушениях. Так, реальный рацион питания не соответствовал утвержденному меню.
- Выявились случаи занижения объема блюд, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - В некоторых детских садах на обед не были предусмотрены салат или порционные овощи.
Выявили нарушения и в деятельности ООО «Школьное питание» и ООО «Здоровое питание». К примеру, недочеты нашли при составлении меню и содержании пищеблока. Также нарушались условия хранения приготовленной пищи.
В итоге, руководителей двух детских садов и директоров фирм, осуществляющих организацию питания детей, привлекли к дисциплинарной ответственности. Все нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU