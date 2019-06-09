В Кировской области воспитанникам детских садов не давали овощи и уменьшали порции

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-09T15:09:17+03:00

Нарушения в детских садах уже устранили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также нарушались и условия хранения приготовленной пищи

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Прокуратура Зуевского района проверила местные детские сады и фирмы «Школьное питание» и «Здоровое питание», которые занимаются организацией питания детей. В двух дошкольных учреждениях нашлись нарушениях. Так, реальный рацион питания не соответствовал утвержденному меню.

- Выявились случаи занижения объема блюд, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - В некоторых детских садах на обед не были предусмотрены салат или порционные овощи.

Выявили нарушения и в деятельности ООО «Школьное питание» и ООО «Здоровое питание». К примеру, недочеты нашли при составлении меню и содержании пищеблока. Также нарушались условия хранения приготовленной пищи.

В итоге, руководителей двух детских садов и директоров фирм, осуществляющих организацию питания детей, привлекли к дисциплинарной ответственности. Все нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU