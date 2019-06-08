2019-06-08T17:22:56+03:00
Происшествия

Присвоил 400 миллионов рублей дольщиков: дело застройщика ЖК «Виктория» передали в суд

Экс-директор компании свою вину не признал
Анна КРЮКОВА
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Обманутые дольщики так и не дождались сдачи объектовОбманутые дольщики так и не дождались сдачи объектовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кирове завершилось расследование дела в отношении бывшего руководителя ЖК «Виктория». Следователи установили, что мужчина получил разрешение на строительство трех жилых домов: по улицам Гороховская, Мичуринская и Преображенская. Затем подозреваемый получил деньги от дольщиков, вот только выполнять свои обязательства он не планировал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кировской области.

- Обвиняемый с 2013 по 2018 годы заключил договоры участия в долевом строительстве и получил деньги, материалы и услуги на общую сумму более 700 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве. - Следствие установило, что общая стоимость построенных домов не превысила 300 миллионов рублей. Оставшиеся деньги он потратил по своему усмотрению.

В итоге, от действий экс-директора фирмы пострадали более 200 жителей Кирова и области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Подозреваемый свою вину не признает. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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