Сладкая парочка: две веретеницы разомлели на солнышке

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-07T15:48:55+03:00

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Самец в ярком «костюмчике» и самка бронзового окраса повстречались работникам «Нургуша». Веретеницы грелись под ярким летним солнцем на полянке, во влажном елово-березовом лесу.

- Веретеница ломкая - небольшая ящерица (30-45 см), похожа на змею, так как безногая, - рассказали об удивительном животном сотрудники заповедника «Нургуш». - По форме она напоминает веретено, отсюда название, а свойство отбрасывать хвост добавило ей характеристику - ломкая.

Эти ящерицы - животные оседлые. Охотятся на дождевых червей в радиусе нескольких метров от своего гнездышка. В природе живут обычно до 12 лет, а вот в неволе отдельные особи могут прожить до полувека.

Эту парочку отличили от змей по характерному «рельефу» чешуи. Она у веретениц гладкая. Кроме того, в отличие от змей, ящерицы умеют мигать (у них есть веки). Однако эти животные часто подражают змеям - делают вид, что хотят наброситься на непрошеных гостей. На самом же деле ящерицы не ядовиты.

ИСТОЧНИК KP.RU