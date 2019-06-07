90 юных кировчан удостоились звания «Гордость Вятки»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-07T12:19:02+03:00

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Очень душевная и одновременно торжественная церемония награждения состоялась во Дворце культуры. В канун празднования Дня города Елена Васильева вручила благодарственные письма и памятные подарки юным дарованиям.

Звания «Гордость Вятки» удостоились 90 школьников. А вообще, с 2010 года на сцене побывало более 800 ребятишек. Награждают тех, кто показал высокие результаты в области науки, образования, творчества и спорта

– Сегодня здесь собрались более 90 мальчишек и девчонок - тех, кем наш город гордится, на кого возлагает большие надежды и связывает свое будущее. Без сомнения, вы – лучшие! Уверена, в вашей жизни будет еще много побед, - отметила Елена Васильевна

ИСТОЧНИК KP.RU