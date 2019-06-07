2019-06-07T12:14:54+03:00
Общество

В Великорецком собралось 38 тысяч паломников

Крестный ход уже отправился обратно в Киров
Алена ЗАЙЦЕВА
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Каждый год тысячи паломников собираются 6 июня в селе Великорецком. Фото: правительство Кировской областиКаждый год тысячи паломников собираются 6 июня в селе Великорецком. Фото: правительство Кировской области
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8 июня областной центр встретит паломников, которые в очередной раз совершили крестный ход с иконой Николая Чудотворца. Напомним, что с чудотворной иконой выходят из Кирова 3 июня. 6 июня в селе Великорецком, где в XIV веке она была обретена, проходит торжественное богослужение. В этот же день паломники отправляются в обратный путь.

В этом году богослужение на реке Великой собрало 38 тысяч православных со всех регионов России.

- Празднование явления Великорецкой иконы в этом году совпало с двунадесятым праздником Вознесения Господня, поэтому на берегу реки Великой совершались особые торжества, - сообщают в Вятской епархии. - Митрополит Вятский и Слободской Марк в сослужении епископа Яранского и Лузского Паисия, а также епископа Уржумского и Омутнинского Иоанна, возглавил служение Божественной литургии. Архиереям сослужило духовенство Вятской Митрополии. Песнопения исполнил сводный хор Вятской епархии и мужской хор Спасского собора города Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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