Роспотребнадзор: почему кировчанам нельзя купаться в фонтанах

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-06T15:26:31+03:00

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В Кирове есть несколько популярных фонтанов: «поющий» в Сквере им. 60-летия СССР, в парке Победы, и, конечно же, на Театральной площади. И если еще лет пять назад можно было увидеть кировчан, купающихся, например, в фонтане на Театралке (особенно этим грешили 2 августа бывшие десантники), то сейчас, пожалуй, только в Парке Победы в жаркую погоду ребятишки носятся по светодиодному фонтану. Специалисты Роспотребнадзора предупреждают жителей областного центра, что купание в фонтанах небезопасно.

1. Вода, подаваемая в фонтаны, дополнительно не очищается и не обеззараживается. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов.

2. Развлечения в фонтане чреваты не только простудой, но и более серьезными заболеваниями.

3. Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитом. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротовирусные инфекции, вирусный гепатит А.

4. Кроме того, существует опасность травмирования вследствие падения. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и не подвергать себя и детей риску заражения и получения травм.

ИСТОЧНИК KP.RU