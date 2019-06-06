2019-06-06T10:26:46+03:00
Общество

Юго-запад остается без горячей воды до 3 августа

Это связано с реконструкцией теплотрасс в районе улицы Солнечной
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Юго-западе заменят три километра трубНа Юго-западе заменят три километра трубФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Жителей юго-западного района Кирова предупреждают об отключении горячей воды почти на два месяца. Такие меры связаны с тем, что в районе улиц Солнечной и Риммы Юровской планируется заменить почти три километра труб. Потратят на это 50 миллионов рублей.

- Решение с модернизацией сетей связано с тем, что на данных участках за последние пять лет пришлось устранить 49 деффектов, - пояснили в пресс-службе «Кировской теплоснабжающей компании». - После конструкции подача горячей воды жителям этого квартала существенно улучшится.

Директор КТК Дмитрий Яшин отметил, что раскопок в ближайшие 30 лет здесь уже не будет. Ремонт теплотрассы должен завершиться до 15 сентября. Однако компания планирует подать горячую воду потребителям сразу после монтажа трубной части к 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хотите похудеть - пейте!
53-летний кировчанин украл шины на три миллиона
Из Кирова начали ездить дополнительные поезда к морю
Роспотребнадзор: почему кировчанам нельзя купаться в фонтанах
Службы для католиков в Александровском костеле разрешат по воскресеньям
За третий день шествия Великорецкого крестного хода 60 человек эвакуировали
В Кирове студентка на «Ладе» врезалась в иномарку: двое пострадавших
Пропал подросток: в Вахрушах вторые сутки ищут 16-летнюю Настю
В Фаленском районе администрация выделила сироте квартиру с незаконной перепланировкой
Кировчан укусили 92 энцефалитных и 2340 боррелиозных клеща
Две семьи в Фаленском районе «забыли» потратить материнский капитал на детей
«Ростелеком», «МегаФон» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G
Елена Ковалева обсудила с жителями Кирова проблемы благоустройства
Пьяная кировчанка на иномарке протаранила четыре автомобиля на парковке