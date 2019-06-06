Юго-запад остается без горячей воды до 3 августа

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-06T10:26:46+03:00

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Жителей юго-западного района Кирова предупреждают об отключении горячей воды почти на два месяца. Такие меры связаны с тем, что в районе улиц Солнечной и Риммы Юровской планируется заменить почти три километра труб. Потратят на это 50 миллионов рублей.

- Решение с модернизацией сетей связано с тем, что на данных участках за последние пять лет пришлось устранить 49 деффектов, - пояснили в пресс-службе «Кировской теплоснабжающей компании». - После конструкции подача горячей воды жителям этого квартала существенно улучшится.

Директор КТК Дмитрий Яшин отметил, что раскопок в ближайшие 30 лет здесь уже не будет. Ремонт теплотрассы должен завершиться до 15 сентября. Однако компания планирует подать горячую воду потребителям сразу после монтажа трубной части к 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU