Юго-запад остается без горячей воды до 3 августа
Жителей юго-западного района Кирова предупреждают об отключении горячей воды почти на два месяца. Такие меры связаны с тем, что в районе улиц Солнечной и Риммы Юровской планируется заменить почти три километра труб. Потратят на это 50 миллионов рублей.
- Решение с модернизацией сетей связано с тем, что на данных участках за последние пять лет пришлось устранить 49 деффектов, - пояснили в пресс-службе «Кировской теплоснабжающей компании». - После конструкции подача горячей воды жителям этого квартала существенно улучшится.
Директор КТК Дмитрий Яшин отметил, что раскопок в ближайшие 30 лет здесь уже не будет. Ремонт теплотрассы должен завершиться до 15 сентября. Однако компания планирует подать горячую воду потребителям сразу после монтажа трубной части к 3 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU