2019-06-05T16:06:14+03:00
Происшествия

Уголовное дело на директора, задолжавшего полмиллиона рублей зарплаты, завели в Фаленском районе

Расследование находится на особом контроле прокуратуры
Алена ЗАЙЦЕВА
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Предприятие не выплатило зарплаты на 520 тысяч рублейПредприятие не выплатило зарплаты на 520 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Сумма задолженности, по данным прокуратуры, превышает полмиллиона рублей. Уголовное дело возбудили после того, как сразу несколько сотрудников предприятия ООО «ВД-ФЛЕКС», работающего в Фаленском районе, обратились в прокуратуру. При проверке бухгалтерской отчетности и иных документов, выяснилось, что 64 сотрудника не получали деньги от работодателя с декабря 2018 года по январь 2019 года.

Директор не выплачивал заработную плату 64 работникам указанного предприятия, в общей сложности задолжав им более 520 тыс. рублей.

- Руководители предприятия знали о размере и сроках выплаты заработной платы, о наличии суммы задолженности, однако образовавшуюся задолженность в установленный законом срок не погасили, умышленно направив денежные средства организации на иные цели, в том числе на расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг, перечисление денежных средств иным организациям, которые принадлежали руководству предприятия-должника, - сообщили в СУ СК РФ по Кировской области.

Кстати, в настоящее время предприятие на территории Фаленского района не работает, но производит фанеру в другом районе.

Уголовное дело находится на контроле Фаленской районной прокуратуры. Руководству предприятия грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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