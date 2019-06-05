19 кировских общественных организаций получили президентские гранты

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-05T14:38:12+03:00

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19 НКО из Кировской области получат крупные суммы: Фонд президентских грантов официально подвел итоги первого конкурса 2019 года.

От нашего региона было отправлено 54 заявки. А всего из Приволжского федерального округа заявили 1857 проектов. В Кировской области 19 НКО получат 25 миллионов рублей. В ПФО – 337 победителей.

- Общая сумма финансирования на проекты в ПФО составляет 513 миллиона рублей, - сообщили в аппарате ГФИ по Кировской области. - Это на 81 миллион больше, чем в прошлом году.

Средняя сумма гранта - 2 миллиона рублей.

ОРГАНИЗАЦИИ-ПОБЕДИТЕЛИ

1. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ СНОУБОРДА РОССИИ» В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Кировская область).

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Школа сноуборда и лонгборда «РАЙДЕР».

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ДОРОГОЮ ДОБРА» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Кировская область).

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

Особый доктор: реализация образовательной программы повышения квалификации для врачей и студентов медицинского университета в сфере корректного отношения и сопровождения семей с детьми с психическими расстройствами.

3. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ» (Кировская область).

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

Детский университет.

4. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПИСЬМЕННОСТИ «МИР» (Кировская область).

Сохранение исторической памяти.

Народная домовая роспись. Возвращение.

5. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЛОСПОРТА-ШОССЕ, ВЕЛОСПОРТА-МАУНТИНБАЙКА, ВЕЛОСПОРТА-ТРЕКА, ВЕЛОСПОРТА-ВМХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (Кировская область).

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Велошкола объединяет людей.

6. СЛОБОДСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (Кировская область).

Сохранение исторической памяти.

Чтоб не забылась та война.

7. ФОНД РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДЕТСТВО» (Кировская область).

Поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Завтра - это ты.

8. КИРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (Кировская область).

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Дружины здоровья.

9. КИРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТОРОННИКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ «ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ» (Кировская область).

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Студия йоги рядом с домом.

10. ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ «ЗЕМЛЯ ЖИЗНИ» (Кировская область).

Охрана окружающей среды и защита животных.

Эко-Соседи.

11. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЭТО ЧУДО» (Кировская область).

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

Наставничество. Мой старший друг.

12. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НАСЛЕДИЕ ВЯТКИ» (Кировская область).

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Вятские Витязи.

13. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ» (Кировская область).

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

Детский центр инженерных наук «Орион».

14. ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА «ВЯТСКАЯ СОБОРНОСТЬ» (Кировская область).

Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

Общественная дипломатия: укрепляем мир общинами.

15. ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «ДЕТСКОЕ СЕЛО» (Кировская область).

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

Мамина школа. Курс бесплатных семинаров и практикумов по искусству воспитания и развития детей.

16. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ОБУЧАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЗНАНИЕ» (Кировская область).

Развитие институтов гражданского общества.

Дом некоммерческих организаций Кировской области (Дом НКО).

17. КИРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО (Кировская область).

Сохранение исторической памяти.

Казаки на Вятке.

18. КИЛЬМЕЗСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Кировская область).

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Семейный лыжный клуб «Умка».

19. КИРОВО - ЧЕПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (Кировская область).

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

Компьютерная Академия серебряного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU