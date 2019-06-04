В аэропорту «Победилово» назначен новый директор

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-04T17:23:39+03:00

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У кировского аэропорта «Победилово» сменилось руководство. 13 мая на пост генерального директора был назначен бывший бизнесмен Александр Фомин. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что с декабря прошлого года у «Победилово» не было полноправного генерального директора. После увольнения экс-руководителя аэропорта, его обязанности исполнял Павел Коновалов. Все это время правительство области искало нового управленца, который смог бы повысить эффективность работы аэропорта.

Кроме того, по данным rusprofile.ru (крупнейший независимый источник информации о российских организациях - Ред.) Александр Фомин четыре года занимался предпринимательской деятельностью по производству гофрированного картона, бумажной и картонной тары.

ИСТОЧНИК KP.RU