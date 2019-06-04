2019-06-04T17:23:39+03:00
Общество

В аэропорту «Победилово» назначен новый директор

13 мая руководящую должность занял Александр Фомин
Елизавета Захарова
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У аэропорта «Победилово» сменилось руководство. Фото: pobedilovo.comУ аэропорта «Победилово» сменилось руководство. Фото: pobedilovo.com
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У кировского аэропорта «Победилово» сменилось руководство. 13 мая на пост генерального директора был назначен бывший бизнесмен Александр Фомин. Эту информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что с декабря прошлого года у «Победилово» не было полноправного генерального директора. После увольнения экс-руководителя аэропорта, его обязанности исполнял Павел Коновалов. Все это время правительство области искало нового управленца, который смог бы повысить эффективность работы аэропорта.

Кроме того, по данным rusprofile.ru (крупнейший независимый источник информации о российских организациях - Ред.) Александр Фомин четыре года занимался предпринимательской деятельностью по производству гофрированного картона, бумажной и картонной тары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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