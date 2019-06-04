В Кировских парках установят два питьевых фонтана для людей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 15:56 2019-06-04T17:22:03+03:00

Источники воды появятся в сквере у ДК Родина и в новом парке в Чистых прудах

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Этим летом в Кирове появятся еще два арт-объекта с питьевой водой: фонтан «Любовь» украсит сквер у ДК «Родина» в районе новой детской площадки, а необычный фонтан «Модерн» появится в молодежном парке в Чистых Прудах. Сегодня уникальные скульптуры уже выкованы и ждут своего часа. Фотографии готовых фонтанов появились в социальных сетях.

Установкой и обслуживанием памятников занимается ресурсоснабжающая компания «Кировские коммунальные системы».

Питьевой арт-объект «Модерн» олицетворяет бережное отношение к окружающему миру. Фото: Алексей СИНЦОВ

- Водные арт-объекты имеют две чаши, расположенные на разных уровнях с учетом особенностей маломобильных групп населения, - отметили в «ККС». Для удобного подъезда инвалидных колясок вокруг территории фонтанов будут благоустроены ровные площадки из брусчатки.

Дизайн и изготовление пяти действующих и двух новых питьевых фонтанов, - дело рук кировского умельца, мастера по художественной ковке Алексея Синцова.

Фонтан «Лебедь» олицетворяет любовь, наполняющую нашу жизнь смыслом. Фото: Алексей СИНЦОВ

- Основной мотив стиля фонтана «Модерн» - возвращение к природе и бережное отношение к окружающему миру, - объяснили в пресс-службе компании. - Главный объект фонтана «Любовь» - лебедь. Эта птица - символ чистоты, благородства и мудрости. Этот водный арт-объект олицетворяет любовь, наполняющую нашу жизнь смыслом.

Открытие новых фонтанов запланировано на первую половину июня. Сейчас на местах их установки идут подготовительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU