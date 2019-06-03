Трех жителей Фаленского района лишили водительских прав из-за алкоголизма

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-03T18:27:00+03:00

Мужчины не первый год состоят на учете в наркологическом диспансере

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Фаленского района добилась лишения трех местных жителей водительских прав из-за «синдрома зависимости от алкоголя». Решение суда еще не вступило в законную силу, однако никто из любителей выпить не подал апелляцию. Об этом сообщила районная прокуратура.

Перед вынесением приговора, прокуратура провела проверку. Было установлено, что три жителя Фаленского района уже долгое время состоят на учете в медицинском учреждении с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя». При этом их не лишили права управлять автомобилем.

Однако, согласно закону, люди страдающие алкоголизмом, наркоманией или психическими расстройствами не имеют права употреблять любым транспортным средством. По данному факту прокуратура Фаленского района подала иск в Зуевский районный суд. Заявление было удовлетворено: у автолюбителей, страдающих алкоголизмом, отняли их водительские права.

ИСТОЧНИК KP.RU