Тысячи паломников отправились в Великорецкий крестный ход

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-03T16:19:04+03:00

Некоторые из них приехали в Киров еще два дня назад

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В десять часов утра 3 июня тысячи паломников выдвинулись из Кирова. Так начался Великорецкий крестный ход в 2019 году. Даже дождливая погода не остановила верующих. За три часа до этого в Свято-Успенском кафедральном соборе прошла божественная литургия.

Многие люди приехали из разных регионов для участия в Крестном ходеФото: Анна КРЮКОВА

А вот в Киров паломники начали приезжать еще в выходные. Они остановились на стадионе «Трудовые резервы», где был организован палаточный городок. По информации Вятской Епархии в крестном ходе приняли участие верующие из разных регионов (например, Пермского края, Ленинградской области) и даже из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU