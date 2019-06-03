2019-06-03T16:19:04+03:00
Общество

Тысячи паломников отправились в Великорецкий крестный ход

Некоторые из них приехали в Киров еще два дня назад
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Непогода не помешала верующим отправиться в путь. Фото: предоставлено очевидцамиНепогода не помешала верующим отправиться в путь. Фото: предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

В десять часов утра 3 июня тысячи паломников выдвинулись из Кирова. Так начался Великорецкий крестный ход в 2019 году. Даже дождливая погода не остановила верующих. За три часа до этого в Свято-Успенском кафедральном соборе прошла божественная литургия.

Многие люди приехали из разных регионов для участия в Крестном ходе Фото: Анна КРЮКОВА

Многие люди приехали из разных регионов для участия в Крестном ходеФото: Анна КРЮКОВА

А вот в Киров паломники начали приезжать еще в выходные. Они остановились на стадионе «Трудовые резервы», где был организован палаточный городок. По информации Вятской Епархии в крестном ходе приняли участие верующие из разных регионов (например, Пермского края, Ленинградской области) и даже из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза вновь посетил опорный университет Кировской области
Кировчанин получил 14 лет колонии строгого режима за убийство женщины
Кировчане с января по март заработали 78,6 миллиарда рублей
В Уржумском районе юноша и девушка на мопеде попали в аварию: обоих отправили в больницу
Новым заместителем начальника УГИБДД УМВД по Кировской области стал Марат Гизатуллин
«Работяга едет, поливает дороги»: кировчане встали на защиту дорожника, моющего асфальт во время дождя
Прогноз погоды на неделю в Кирове: облачно, ветрено, дождливо
В Кировской области из-за удара молнии сгорели два дома
В Кирове два друга-подростка ушли гулять и не возвращаются домой четвертые сутки
В детские сады Кирова выдали четыре тысячи путевок
«Им греться надо»: жители Котельнича обнаружили змей на улице
23-летний наркоторговец из Уржумского района отправится в колонию на семь лет
Открытые люки, разбитые дороги, некошеные газоны: чиновники провели рейд на велосипедах по Кирову
Научился открывать дверь и ушел из дома: кировчанин потерял своего трехлетнего сына
На Дзержинского упавшие во время грозы ветки тополя уценили иномарку
В Кирове 19-летний водитель «четверки» врезался в остановку и покалечил женщину
336 спортсменов-кадетов будут бороться в Кирове за титул чемпиона России по пятиборью
В пяти районах Кировской области создадут особо охраняемые природные территории
Великорецкий крестный ход 2019: по маршруту первыми пройдут кинологи с собаками