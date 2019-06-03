В Уржумском районе юноша и девушка на мопеде попали в аварию: обоих отправили в больницу

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-03T15:42:17+03:00

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Автомобиль «ИЖ-2717» и мопед столкнулись на дороге. 55-летний мужчина на машине при повороте направо столкнулся с мопедом «Альфа», который двигался в том же направлении.

- Авария произошла 31 мая в 11.35, на улице Центральной вблизи дома № 122, в селе Большой Рой Уржумского района, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - На мопеде ехали 15-летний молодой человек и 14-летняя девушка. Оба получили травмы.

Молодых людей доставили в больницу. Парень получил резаные раны, а девушка - перелом.

ИСТОЧНИК KP.RU