2019-06-03T15:42:17+03:00
Общество

В Уржумском районе юноша и девушка на мопеде попали в аварию: обоих отправили в больницу

Парень получил резаные раны, его подруга - переломы
Евгений ДЕМИХОВ
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Водитель авто не пострадал. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиВодитель авто не пострадал. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Автомобиль «ИЖ-2717» и мопед столкнулись на дороге. 55-летний мужчина на машине при повороте направо столкнулся с мопедом «Альфа», который двигался в том же направлении.

- Авария произошла 31 мая в 11.35, на улице Центральной вблизи дома № 122, в селе Большой Рой Уржумского района, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - На мопеде ехали 15-летний молодой человек и 14-летняя девушка. Оба получили травмы.

Молодых людей доставили в больницу. Парень получил резаные раны, а девушка - перелом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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