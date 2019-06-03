Новым заместителем начальника УГИБДД УМВД по Кировской области стал Марат Гизатуллин

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-03T15:37:29+03:00

У нынешнего замначальника регионального ГИБДД два высших образования. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

С 2017 года он руководил отделением полиции в Советске

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Сегодня, 3 июня, нового замначальника представили руководителям и личному составу. Марат Гизатуллин с 1989 года работает в силовых структурах. Он занимал различные должности, в том числе и руководящие. Марат Мияссорович неоднократно поощрялся за выполнение особо сложных и важных задач.

Назначение на нынешний пост произошло 23 мая 2019 года в соответствии с приказом № 264. До этого Гизатуллин руководил МО МВД «Советский».

Новый замначальника областного ГИБДД имеет два высших образования. В 1995 году он окончил Кузбасский государственный технический университет, а в 2014 - Московский государственный университет экономики статистики и информатики.

ИСТОЧНИК KP.RU