В Кирове два друга-подростка ушли гулять и не возвращаются домой четвертые сутки

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-03T14:38:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Отряд по розыску несовершеннолетних начал поиски двух мальчиков. 14-летний Максим и 9-летний Роман - друзья. Из дома парни ушли 31 мая. И до сих пор они не вернулись домой.

Максим Клокотов вышел из дома еще днем, в 13.00. На вид парню лет 12-13, он худощавого телосложения, ростом 160 сантиметров со светло-русыми волосами с длинной челкой и серо-голубыми глазами. Когда Максим уходил, он был одет в камуфляжные брюки, черные кофту и кроссовки. С собой - черный рюкзак.

Мальчик ушел из дома в час дня 31 мая. Фото: vk.com/ornkirov

А девятилетний Роман Анфалов ушел из дома спустя пять с половиной часов, в 18.30. На вид ребенку 10 лет, рост 150 сантиметров, худощавое телосложение. Черные волосы и глаза. Когда парень уходил, он был одет в темно-синие шорты, футболку с нагрудной надписью Reebok и синие кроссовки той же марки.

Ориентировка на Романа Анфалова появилась во многих кировских группах. Ее опубликовал отец мальчика.

- Пропал сын, - написал мужчина. - Может кто, где видел его.

Романа не могут найти три с половиной дня. Фото: vk.com/ornkirov

В комментариях отец ребенка написал, что Роман и Максим друзья. Ушли из дома гулять и пропали.

Кировчане стали предполагать, почему же двух подростков не могут найти уже четвертые сутки? Может быть это нашумевшая игра «24 часа», хотя прошло уже больше 36 часов, может быть старший приятель «взял на слабо» младшего, кто-то предполагал самое страшное.

Родственники, волонтеры, добровольцы собираются в дружины, а также в одиночку разыскивают подростков.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавших детях, то сообщите информацию по телефонам: 8(800)350-76-25 или 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU