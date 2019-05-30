На ремонт 70 километров дорог потратят 1,2 миллиарда

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-30T11:37:21+03:00

Ремонт дорог в регионе уже стартовал Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

Определены подрядчики, которые займутся приведением дорог в норму

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В этом сезоне 70 километров дорог регионального и межмуниципального значения приведут к соответствию нормативным требованиям, до 29,2%. Основной источник финансирования - федеральный бюджет (810 миллионов рублей). 460 миллионов выделили из областного бюджета. Итоговая сумма, на которую планируют отремонтировать дороги, - 1,27 миллиарда рублей.

- Торги состоялись по шести лотам, - сообщает пресс-центр правительства Кировской области. - На текущий момент заключено три контракта с подрядными организациями на выполнение ремонтных работ.

ООО «Строительное управление-43» будет ремонтировать участки автодорог Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики и Киров - Советск - Яранск с подъездом к г. Яранску.

КОГП «Вятские автомобильные дороги» займется приведением в порядок участка Киров - Малмыж - Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны.

Сегодня будут отыграны еще три лота на ремонт.

ВАЖНО

В рамках нацпроекта к 2024 году в регионе будет отремонтировано более 700 км дорог, объем финансирования работ составляет 17,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU