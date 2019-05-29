2019-05-29T19:12:21+03:00
Общество

Способ экономии бюджета: в Кирове предлагают упразднить комитет заксобрания по депутатской этике

По мнению депутата Ольги Сыкчиной за три года его участники рассмотрели всего семь вопросов
Елизавета Захарова
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За три года комитет рассмотрел всего семь вопросовЗа три года комитет рассмотрел всего семь вопросовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению депутат от фракции ЛДПР Ольга Сыкчина предложила упразднить комитет по депутатской этике. По ее словам, работа комиссии не эффективна и требует слишком много затрат на содержание аппарата: аренду помещения и аппаратуры. Однако главным доводом депутата стал тот факт, что за три года комитет рассмотрел всего семь вопросов.

- Неужели наш комитет по законодательству и местному самоуправлению не сможет позволить себе рассмотреть еще семь вопросов в течение трех лет? - спросила Ольга Сыкчина. - Не думаю, что председатель комитета Юрий Балыбердин останется без работы.

Идею поддержал и один из депутатов гордумы, подчеркнув, что у них не создано отдельного комитета по депутатской этике и управлению. Но большинство присутствующих инициативу Сыкчиной не поддержали: три голоса «за», четыре «против», и один воздержался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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